В Кохтла-Ярве распахнул двери центр лечения подростков с зависимостью

Вчера в Торуйыэском молодежном доме прошел день открытых дверей с целью ознакомить широкую общественность с тем, как выздоравливают подростки с проблемами зависимости и поведения.
Круглосуточное лечение в Торуйыэском молодежном доме, построенном в бывшей туберкулезной больнице, предлагают с марта. Там ребята в возрасте 13-18 лет имеют возможность жить в контролируемой и безопасной среде, без наркотических веществ и плохих привычек.
Свободные места есть
Торуйыэский молодежный дом находится по адресу: ул. Торуйыэ, 3. В новом 16-местном центре сейчас десять свободных мест и туда могут приехать подростки со всей Эстонии.
Деятельность Торуйыэского молодежного дома финансирует Институт развития здоровья и координирует Ида-Вируская центральная больница. Для нуждающихся в помощи ребят и их семей услуги бесплатные.
Это первый добровольный общеэстонский центр лечения подростков, где молодым людям с проблемами зависимости и их семьям предлагают долгосрочную круглосуточную поддержку. "Добровольный" означает, что ребята приходят в центр по собственному желанию.
Мотивация выше
- Если у ребенка есть выбор и он сам решает прийти, то его мотивация, разумеется, выше. Он знает, что у него есть возможность уйти, но он сам хочет прекратить злоупотреблять и решить проблемы, которые сопутствуют злоупотреблению или уже сформировавшейся зависимости, - отметила старший специалист центра профилактики наркомании и инфекционных заболеваний Института развития здоровья Светлана Овсянникова.
Детский клинический психолог Айрийн Демир рассказала, что многие учреждения, работающие с зависимыми подростками, не нашли иной возможности, кроме как держать двери центра закрытыми.
- В каком-то смысле это очень безопасно, и есть много таких молодых людей, которым нужно, чтобы двери были на замке. Мы выбрали другой путь, чтобы предложить в Эстонии альтернативу и найти тех подростков, которые сами хотят измениться и внести в это свой вклад. В таком случае очень скверно идти в такое место, где дверь на замке.
По словам Демир, принять решение в пользу добровольности помог также опыт других стран.
- Если изучить историю развития таких центров в Западной Европе, то видно, что эффективными в течение длительного времени оказываются те учреждения, где максимально много свободы. Закрытые двери влекут за собой очень много конфликтных ситуаций, связанных с выстраиванием границ.
Отношения нужно поддерживать
Психиатр Ханна Сова считает, что работать с теми молодыми людьми, которые сами ищут помощи, может быть, даже труднее, чем с теми, кого направили в закрытое детское учреждение по решению суда.
- Подростков, которые пришли по доброй воле, нужно постоянно мотивировать и найти то, что поможет им остаться в центре и пройти программу. Поначалу это тяжело, поскольку молодые люди нередко принимают импульсивные решения и хотят уйти. Нужно постоянно поддерживать отношения, чтобы они остались, изменились и смогли успешно жить дальше в обычной среде. Рекомендуемый срок пребывания в лечебном центре - минимум один учебный год, но у нас к каждому индивидуальный подход.
Ребят мотивируют с помощью системы уровней. Каждый день они набирают очки, позволяющие переходить с одного уровня на другой. Очки можно заработать, если не нарушать правила, тогда доверие работников центра растет. От количества очков зависят привилегии - например, визит домой, поход в кино, пользование компьютером центра и пр.
Ханна Сова.
Матти Кямяря / Põhjarannik
ХАННА СОВА:
Рекомендуемый срок пребывания в лечебном центре - минимум один учебный год, но у нас к каждому индивидуальный подход.
Психолог Виктор Коробка сказал, что около 60 процентов занятий в центре составляет групповая работа. "Только в группе мы способны понять, кто мы есть, в чем наши трудности и сильные стороны. Развитие личности происходит в общении".
Так, в группе рассматривают темы психического здоровья и зависимости, развивают социальные навыки, а также говорят о том, что произошло за день и в течение недели.
К примеру, в конце каждого дня молодежный работник устраивает подведение итогов, в ходе которого развиваются как навык структурирования дня, так и навык самоанализа. "Очень важно, чтобы подростки умели замечать, что произошло с ними в течение дня и как они себя чувствовали, потому что они не привыкли замечать хорошие события", - объяснила психолог Татьяна Арак.
Уважение и открытость
Айрийн Демир отметила, что общение в молодежном доме основано на уважении и открытости.
- В ситуации, когда физических границ нет, для команды очень важно умение устанавливать границы вербально и справляться с конфликтами. Бывает, что подростки выходят за рамки. В таком случае нельзя никого унижать, но в то же время нужно проявить достаточную твердость, чтобы рамки сохранились. Подкрепление положительного поведения - одно из основных направлений при работе над изменением отрицательного поведения.
Команда лечебного центра считает важным также вовлекать семью. "У нас есть семейная комната с отдельным входом - это значит, что мы приглашаем семью не просто в гости, а как минимум раз в квартал пожить здесь на выходных. Тогда семье придется заниматься своим ребенком и быть участником программы. Также можно получить совет от наших специалистов", - рассказала Демир.
Вместо проживания в лечебном центре возможно обращаться за консультацией по мере необходимости, то есть получать амбулаторную услугу. Она подходит тем подросткам, которые признают наличие проблемы, имеют мотивацию ею заниматься и благоприятную обстановку дома.
Если домашняя среда недостаточно поддерживает изменение образа жизни, от нее нужно отдалиться. "Появились плохие друзья, поддержка семьи недостаточна, школьная обязанность не выполняется и возникли большие пробелы в знаниях (в молодежном доме также ведется учебная работа. - Ред.), нередко этому сопутствуют расстройство настроения или поведения или оба", - охарактеризовала клинический психолог Мари-Лийс Аре молодых людей, которым пойдет на пользу постоянное пребывание в лечебном центре.
По словам Аре, для пользования услугами не требуется наличия направления или психиатрического диагноза и необязательно, чтобы факт употребления наркотических веществ был зафиксирован полицией.