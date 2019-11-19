В Кохтла-Ярве распахнул двери центр лечения подростков с зависимостью

Круглосуточное лечение в Торуйыэском молодежном доме, построенном в бывшей туберкулезной больнице, предлагают с марта. Там ребята в возрасте 13-18 лет имеют возможность жить в контролируемой и безопасной среде, без наркотических веществ и плохих привычек.

Свободные места есть Торуйыэский молодежный дом находится по адресу: ул. Торуйыэ, 3. В новом 16-местном центре сейчас десять свободных мест и туда могут приехать подростки со всей Эстонии. Деятельность Торуйыэского молодежного дома финансирует Институт развития здоровья и координирует Ида-Вируская центральная больница. Для нуждающихся в помощи ребят и их семей услуги бесплатные.

Это первый добровольный общеэстонский центр лечения подростков, где молодым людям с проблемами зависимости и их семьям предлагают долгосрочную круглосуточную поддержку. "Добровольный" означает, что ребята приходят в центр по собственному желанию.

Мотивация выше

- Если у ребенка есть выбор и он сам решает прийти, то его мотивация, разумеется, выше. Он знает, что у него есть возможность уйти, но он сам хочет прекратить злоупотреблять и решить проблемы, которые сопутствуют злоупотреблению или уже сформировавшейся зависимости, - отметила старший специалист центра профилактики наркомании и инфекционных заболеваний Института развития здоровья Светлана Овсянникова.

Детский клинический психолог Айрийн Демир рассказала, что многие учреждения, работающие с зависимыми подростками, не нашли иной возможности, кроме как держать двери центра закрытыми.

- В каком-то смысле это очень безопасно, и есть много таких молодых людей, которым нужно, чтобы двери были на замке. Мы выбрали другой путь, чтобы предложить в Эстонии альтернативу и найти тех подростков, которые сами хотят измениться и внести в это свой вклад. В таком случае очень скверно идти в такое место, где дверь на замке.

По словам Демир, принять решение в пользу добровольности помог также опыт других стран.

- Если изучить историю развития таких центров в Западной Европе, то видно, что эффективными в течение длительного времени оказываются те учреждения, где максимально много свободы. Закрытые двери влекут за собой очень много конфликтных ситуаций, связанных с выстраиванием границ.

Отношения нужно поддерживать

Психиатр Ханна Сова считает, что работать с теми молодыми людьми, которые сами ищут помощи, может быть, даже труднее, чем с теми, кого направили в закрытое детское учреждение по решению суда.

- Подростков, которые пришли по доброй воле, нужно постоянно мотивировать и найти то, что поможет им остаться в центре и пройти программу. Поначалу это тяжело, поскольку молодые люди нередко принимают импульсивные решения и хотят уйти. Нужно постоянно поддерживать отношения, чтобы они остались, изменились и смогли успешно жить дальше в обычной среде. Рекомендуемый срок пребывания в лечебном центре - минимум один учебный год, но у нас к каждому индивидуальный подход.