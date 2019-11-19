Инициатива Еврокомиссии может нанести смертельный удар по биатлону

Европейская комиссия обратилась к Европейскому химическому агентству с просьбой изучить вопрос о возможном запрещении использования свинца в спорте на открытом воздухе, передает Championat.com.
Это может привести к серьёзным изменениям в биатлоне, так как свинец используется для изготовления пуль. Запрет может быть введён в 2022 году.
«Это закроет дверь для биатлона в его нынешнем виде», — приводит слова директора по коммуникациям производителя боеприпасов Nammo Эндре Лунде NRK.
Член правления Международного союза биатлонистов Туре Бейгард так прокомментировал ситуацию: «Мы серьёзно обеспокоены инициативой, так как оружие — важная часть нашего вида спорта. В настоящий момент альтернативы мы не видим».
Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала возможные изменения в биатлоне в связи с инициативой Еврокомиссии о запрете использования свинца в спорте на открытом воздухе. Вопрос рассмотрит Европейское химическое агентство.
«В таком случае мне придётся уйти из биатлона. А я этого не хочу», — приводит слова Экхофф NRK.
Одной из альтернатив использования свинцовых патронов считается применение лазерного оружия, однако в Норвегии скептически относятся к этому варианту.
«Мы уже пробовали это на практике, но большого успеха не было. Когда идёт снег, лазерной луч просто не работает. Это может быть альтернативой для городских соревнований. В любом случае это будет уже нечто совершенно другое», — сказал норвежский эксперт Ула Лунде.