Инициатива Еврокомиссии может нанести смертельный удар по биатлону

Это может привести к серьёзным изменениям в биатлоне, так как свинец используется для изготовления пуль. Запрет может быть введён в 2022 году.

«Это закроет дверь для биатлона в его нынешнем виде», — приводит слова директора по коммуникациям производителя боеприпасов Nammo Эндре Лунде NRK.

Член правления Международного союза биатлонистов Туре Бейгард так прокомментировал ситуацию: «Мы серьёзно обеспокоены инициативой, так как оружие — важная часть нашего вида спорта. В настоящий момент альтернативы мы не видим».

Олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Тириль Экхофф прокомментировала возможные изменения в биатлоне в связи с инициативой Еврокомиссии о запрете использования свинца в спорте на открытом воздухе. Вопрос рассмотрит Европейское химическое агентство.

«В таком случае мне придётся уйти из биатлона. А я этого не хочу», — приводит слова Экхофф NRK.

Одной из альтернатив использования свинцовых патронов считается применение лазерного оружия, однако в Норвегии скептически относятся к этому варианту.