Фото: квартира в Пярну со всей обстановкой и недалеко от моря

Поступила в продажу со вкусом оформленная, просторная, недавно реновированная двухкомнатная квартира, в которой есть все, необходимое для жизни. Квартира состоит из кухни-гостиной, спальни и ванной комнаты.

В цену входит вся мебель и техника. Например, в гостиной останутся диван, журнальный и обеденный столы, а также закрепленный на стене большой телевизор с плазменным экраном. Одна из стен гостиной покрашена в модный изумрудно-зеленый цвет.

Гостиная. ФОТО: KV.EE

Знакомство с квартирой продолжается в спальне, выдержанной в серых тонах. Центром комнаты является большая удобная кровать с серым бархатным изголовьем. Встроенный шкаф для одежды достаточно вместителен.

Спальня. ФОТО: KV.EE

Стены ванной отделаны темной плиткой, а цветовой акцент придают деревянные детали. Комбинация дерева, стекла и плитки под бетон делают помещение необыкновенно стильным.

Ванная. ФОТО: KV.EE

Площадь квартиры - 46,3 м2. Кухня в квартире небольшая, но функционально продуманная. Обратите внимание на столешницу из натурального дерева.

Кухня. ФОТО: KV.EE

Квартира находится на первом этаже пятиэтажного дома. Поблизости, кроме моря, расположены магазины, детские сады, школа, тренажерный зал. К квартире также относятся бесплатное парковочное место и кладовка. Действует активное квартирное товарищество. В планах - произвести в 2020 году реновацию фасада и подъездов.

Гостиная. ФОТО: KV.EE