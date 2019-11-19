Опрос: более 70% жителей Эстонии считают программу э-резидентства полезной для страны

По сравнению с началом текущего года количество людей, которые считают программу э-резидентства полезной для Эстонии, выросло на 15%.

По словам исполнительного директора программы э-резидентства Оття Ваттера, результат указывает на то, что сформулированная в конце прошлого года в сотрудничестве с более чем сотней экспертов и утвержденная правительством программа развития э-резидентства 2.0 получила общественное одобрение.

Исследование выяснило, что треть людей, считающих программу э-резидентства полезной для Эстонии, самым важным считают экономическое влияние программы на государство. Ваттер отмечает, что в этом году было достигнуто несколько важных отметок. "В апреле впервые ежемесячный доход от предприятий, созданных э-резидентами, достиг миллиона евро, а уже в сентябре годовой доход от налогов эстонских предприятий, созданных э-резидентами, впервые превысил границу в 10 миллионов евро", — отметил он. Согласно данным Налогово-таможенного департамента, средний доход от налогов с предприятий, созданных в Эстонии э-резидентами, вырос на 30%.

Исследование также показало, что осведомленность об э-резидентстве сохраняется на стабильном уровне. О программе слышали две трети жителей Эстонии. Ваттер подчеркивает, что целью э-резидентства является служить интересам всего общества. "Важно, чтобы жители Эстонии понимали, какие возможности э-резидентство создает для всех жителей Эстонии. Вне зависимости от того, занимаются они предпринимательством или нет, живут ли они в городе или за его пределами", — говорит он.

Помимо прямого дохода, который состоит из поступающих от э-резидентов налогов и государственных пошлин, программа э-резидентства приносит Эстонии также и косвенный доход. Он состоит из роста эстонских предприятий, обслуживающих э-резидентов, инвестиций э-резидентов в эстонские предприятия и дохода, который э-резиденты приносят туристическому сектору. К тому же программа э-резидентства создает позитивный имидж государства на международном уровне, что способствует экспорту эстонских предприятий.

Согласно исследованию, лишь 4% людей, слышавших о программе, считают, что она приносит Эстонии вред. В качестве основных угроз люди называют при этом безопасность и мошенничество. По словам Ваттера, они активно занимаются определением узких мест и поиском решений. "Программа э-резидентства уникальна в мировом масштабе. Мы создали возможность, которая раздвигает границы предпринимательства в сторону открытости и прозрачности. Быть уникальным проектом в мировом масштабе в то же время значит, что мы учимся по ходу процесса", - говорит Ваттер. Он отмечает, что одним из важных направлений деятельности согласно стратегии э-резидентства 2.0 является создание более надежной системы для снижения рисков, связанных с использованием э-услуг. "К развитию этого направления со всей серьезностью относится как наша команда, так и все государственные ведомства, с кем мы работаем рука об руку", — отмечает Ваттер.

В декабре программе э-резидентства исполняется пять лет. В течение этого времени доверие к программе значительно выросло на международном уровне, и э-резидентам предлагается все больше услуг для занятия предпринимательством. По словам Ваттера, процесс выведения программы на новый уровень идет полным ходом. "Мы постоянно ищем возможности по увеличению как прямого, так и косвенного дохода, получаемого государством. В Эстонии есть немало сфер, которые постоянно нуждаются в дополнительном финансировании, и налоги, получаемые от созданных э-резидентами в Эстонии предприятий, помогают пополнять госбюджет ресурсами", — отметил Ваттер.

На сегодняшний день наибольшая доля налоговых доходов от созданных э-резидентами предприятий пришлась на ИТ-сектор, а также на деятельность в профессиональной, научной, технологической, финансовой и страховой сферах.

Программа э-резидентства была создана в конце 2014 года с целью предоставить зарубежным гражданам безопасный доступ к эстонским государственным электронным услугам. Владелец цифровой ИД-карты э-резидента может ставить дигитальную подпись, входить на порталы и в инфосистемы, которые признают эстонскую ИД-карту. Э-резидентство не предоставляет гражданство, статус налогового резидентства, эстонский вид на жительство или разрешение на въезд в Европейский Союз.