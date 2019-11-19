Власти США снова продлили временную лицензию Huawei

Как отмечает The Verge , решение об очередном продлении временной лицензии Huawei было принято на фоне продолжающихся торговых переговоров между США и Китаем. Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что решение проблемы Huawei может стать частью торговой сделки с китайскими властями, пишет Newsru.com .

Напомним, в мае Министерство торговли США внесло Huawei и 70 связанных с ней компаний в список, пребывание в котором означает запрет на получение оборудования и технологий от американских компаний без особого разрешения властей США. Из-за этого о приостановке партнерских отношений с Huawei объявили Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и Xilinx. СМИ и эксперты заговорили о серьезном ударе по бизнесу Huawei, но 21 мая Министерство торговли США выдало Huawei временную лицензию сроком на три месяца. Эта лицензия позволяет компании закупать оборудование у американских производителей, обновлять софт на смартфонах и обеспечивать работу своего телекоммуникационного оборудования. 19 августа стало известно, что американские власти продлили срок действия этой лицензии до середины ноября, но одновременно внесли в черный список еще 46 связанных с Huawei компаний.