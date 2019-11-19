Власти США снова продлили временную лицензию Huawei

Правительство США во второй раз продлило действие временной лицензии китайской компании Huawei – теперь срок действия лицензии, позволяющей Huawei вести дела с американскими партнерами, истекает 16 февраля 2020 года. Об этом говорится в документах Министерства торговли США.
"Продление временной лицензии не окажет особого влияния на бизнес Huawei. Это решение не меняет факта, несправедливого отношения к Huawei", – заявил представитель китайской компании.
Как отмечает The Verge, решение об очередном продлении временной лицензии Huawei было принято на фоне продолжающихся торговых переговоров между США и Китаем. Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что решение проблемы Huawei может стать частью торговой сделки с китайскими властями, пишет Newsru.com.
Напомним, в мае Министерство торговли США внесло Huawei и 70 связанных с ней компаний в список, пребывание в котором означает запрет на получение оборудования и технологий от американских компаний без особого разрешения властей США. Из-за этого о приостановке партнерских отношений с Huawei объявили Google, Qualcomm, Intel, Broadcom и Xilinx. СМИ и эксперты заговорили о серьезном ударе по бизнесу Huawei, но 21 мая Министерство торговли США выдало Huawei временную лицензию сроком на три месяца. Эта лицензия позволяет компании закупать оборудование у американских производителей, обновлять софт на смартфонах и обеспечивать работу своего телекоммуникационного оборудования. 19 августа стало известно, что американские власти продлили срок действия этой лицензии до середины ноября, но одновременно внесли в черный список еще 46 связанных с Huawei компаний.
Из-за этих санкций Huawei активизировала сотрудничество с российскими властями и компаниями в последние месяцы.