Таллинн приглашает начать день с занятий спортом

Тренировки пройдут в Сылеском спортивном центре, Ласнамяэском легкоатлетическом холле и Таллиннском спортивном холле, для плавания будут открыты также Ныммеский и Ыйсмяэский бассейны, а участие в спортивном утреннике бесплатно.

Инициировавший пять лет назад проведение спортивных утренников мэр Михаил Кылварт отметил, что цель мероприятия – призвать горожан заботиться о своем здоровье. «Движение важно независимо от времени года – как для профилактики заболеваний, так и для формирования здорового образа жизни, - сказал Кылварт. – При этом необязательно становиться спортсменом – любая физическая активность, будь то ходьба или плавание – это движение, которое помогает поддерживать здоровье. И для этого Таллиннские спортивные холлы, бассейны, тропы здоровья предлагают разнообразные возможности для людей любого возраста и в любой физической форме».

Ассистент тренера лучшей столичной баскетбольной команды BC Kalev Cramo Индрек Рейнбок рассказал, что идея проведения спортивных утренников – замечательная, потому что утренняя тренировка или активное движение дает заряд энергии на целый день, а баскетбол – прекрасная возможность улучшить физическую форму. Двукратный чемпион мира, обладатель серебряной олимпийской медали борец Хейки Наби добавил, что он рад поучаствовать в проекте, особенно замечательно было бы заразить жителей столицы любовью к спорту.

В Ласнамяэском спортивном холле (Пунане, 45) занятия начнутся в 8 часов тренировкой под руководством чемпиона Хейки Наби. Занятия подойдут и тем, кто привык ежедневно заниматься спортом, и тем, кто только стремится к активному образу жизни. Тренировка продлится час – в программе разминка и упражнения на все группы мышц.

В Таллиннском спортивном холле (Херне, 30) с 8 до 9 часов тренировку проведут одиннадцатикратные чемпионы Эстонии – игроки BC Kalev/Cramo Стен Сокк, Мартин Дорбек, Кайл Виналес и ассистент тренера Индрек Рейнбок. На занятии научат движению с мячом, технике бросков, владению мячом и командной игре.

В Сылеском спортивном центре (Сыле, 40а) в 8 часов начнется утренняя зарядка, которую проведет мэр Таллинна Михаил Кылварт. Часовая тренировка включает растяжку, наклоны, а также упражнения, охватывающие все группы мышц. С 9 до 10 часов в спортивном центре можно будет заняться плаванием. Бассейны также будут открыты с 8 до 9 часов в Ныммеском (б. Вабадузе, 156) и Ыйсмяэском (Эхитаяте, 109а/2) бассейнах.

Участие в занятиях спортивного утренника бесплатное, но по предварительной регистрации на странице.