Видео: журналисты Postimees попали в Гонконге под обстрел

Если происходящие в Европейском союзе массовые волнения достаточно безопасны для журналистов, когда они находятся вблизи полиции, то в специальном административном районе Китая - в Гонконге - все совсем по-другому. Мы постоянно попадаем под обстрел резиновых пуль, есть опасение, что иностранных журналистов начнут арестовывать. Нас считают врагами, пишут сотрудники Postimees Эрик Тикан и Сандер Пунамяэ из Гонконга.
В ходе произошедших в воскресенье утром ожесточенных стычек возле штаб-квартиры протестующих, расположенной у Гонконгского политехникума, можно было слышать возмущение представителей всей мировой прессы, так как полицейские неоднократно и намеренно направляли в сторону журналистов слезоточивый газ. Журналисты в желтых жилетах и с удостоверениями PRESS были вынуждены прятаться, чтобы не пострадать. Делать свою работу в таких условиях очень сложно.
Гранаты со слезоточивым газом там в несколько раз сильнее, чем в где-либо еще, что осложняет процесс освещения происходящего. Текущие из глаз слезы и попадающий в легкие яд не позволяют долго находиться в зоне конфликта. Брошенные в толпу гранаты горят долго и мощно. Власти предупредили, что полицейские могут использовать и боеприпасы, если на них нападают.
В воскресенье оператор Postimees Эрик Тикан, находившийся буквально на линии фронта, оказался в сложной ситуации, когда его сумка неожиданно загорелась. Граната со слезоточивым газом попала в его сумку и прожгла в ней огромную дыру. Отделавшийся испугом журналист хотел бежать, но попал под обстрел резиновых пуль.
На помощь ему пришли протестующие и добровольцы-медики. При необходимости они предлагают всем нуждающимся быстро очистить свое тело от яда.
Власти не хотят, чтобы события в Гонконге освещались, одна из их целей - избавиться от журналистов, чтобы лишить борющихся за демократические права протестующих транслировать свои мыслм за границей.