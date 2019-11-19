Вт, 19.11.2019
Особый ребенок говорит настолько жестко и прямо, что это выглядит необычно для обыкновенных людей, обремененных всякими традициями и социумом. Ирина Хакамада

Видео: журналисты Postimees попали в Гонконге под обстрел

Если происходящие в Европейском союзе массовые волнения достаточно безопасны для журналистов, когда они находятся вблизи полиции, то в специальном административном районе Китая - в Гонконге - все совсем по-другому. Мы постоянно попадаем под обстрел резиновых пуль, есть опасение, что иностранных журналистов начнут арестовывать. Нас считают врагами, пишут сотрудники Postimees Эрик Тикан и Сандер Пунамяэ из Гонконга.

Сандер Пунамяэ и Эрик Тикан в Гонконге.

ФОТО: Erik Tikan

В ходе произошедших в воскресенье утром ожесточенных стычек возле штаб-квартиры протестующих, расположенной у Гонконгского политехникума, можно было слышать возмущение представителей всей мировой прессы, так как полицейские неоднократно и намеренно направляли в сторону журналистов слезоточивый газ. Журналисты в желтых жилетах и с удостоверениями PRESS были вынуждены прятаться, чтобы не пострадать. Делать свою работу в таких условиях очень сложно.

Противостояние на улицах Гонконга: на одной стороне - протестующие, а на другой - полицейские.

ФОТО: Erik Tikan

Гранаты со слезоточивым газом там в несколько раз сильнее, чем в где-либо еще, что осложняет процесс освещения происходящего. Текущие из глаз слезы и попадающий в легкие яд не позволяют долго находиться в зоне конфликта. Брошенные в толпу гранаты горят долго и мощно. Власти предупредили, что полицейские могут использовать и боеприпасы, если на них нападают.

Чтобы препятствовать полицейским, протестующие строят баррикады на улицах Гонконга.

ФОТО: Erik Tikan

В воскресенье оператор Postimees Эрик Тикан, находившийся буквально на линии фронта, оказался в сложной ситуации, когда его сумка неожиданно загорелась. Граната со слезоточивым газом попала в его сумку и прожгла в ней огромную дыру. Отделавшийся испугом журналист хотел бежать, но попал под обстрел резиновых пуль.

Используемый слезоточивый газ очень ядовит, он может привести к возникновению рака.

ФОТО: Sunny Mok/ Eyepress

На помощь ему пришли протестующие и добровольцы-медики. При необходимости они предлагают всем нуждающимся быстро очистить свое тело от яда.

Полиция травит протестующих ядом, из-за которого болит все тело. К счастью, рядом есть медики, готовые помочь.

ФОТО: Erik Tikan

Власти не хотят, чтобы события в Гонконге освещались, одна из их целей - избавиться от журналистов, чтобы лишить борющихся за демократические права протестующих транслировать свои мыслм за границей.

Так выглядят протестующие в Гонконге.

ФОТО: Erik Tikan

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