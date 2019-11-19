Видео: журналисты Postimees попали в Гонконге под обстрел

Сандер Пунамяэ и Эрик Тикан в Гонконге. ФОТО: Erik Tikan

В ходе произошедших в воскресенье утром ожесточенных стычек возле штаб-квартиры протестующих, расположенной у Гонконгского политехникума, можно было слышать возмущение представителей всей мировой прессы, так как полицейские неоднократно и намеренно направляли в сторону журналистов слезоточивый газ. Журналисты в желтых жилетах и с удостоверениями PRESS были вынуждены прятаться, чтобы не пострадать. Делать свою работу в таких условиях очень сложно.

Противостояние на улицах Гонконга: на одной стороне - протестующие, а на другой - полицейские. ФОТО: Erik Tikan

Гранаты со слезоточивым газом там в несколько раз сильнее, чем в где-либо еще, что осложняет процесс освещения происходящего. Текущие из глаз слезы и попадающий в легкие яд не позволяют долго находиться в зоне конфликта. Брошенные в толпу гранаты горят долго и мощно. Власти предупредили, что полицейские могут использовать и боеприпасы, если на них нападают.

Чтобы препятствовать полицейским, протестующие строят баррикады на улицах Гонконга. ФОТО: Erik Tikan

В воскресенье оператор Postimees Эрик Тикан, находившийся буквально на линии фронта, оказался в сложной ситуации, когда его сумка неожиданно загорелась. Граната со слезоточивым газом попала в его сумку и прожгла в ней огромную дыру. Отделавшийся испугом журналист хотел бежать, но попал под обстрел резиновых пуль.

Используемый слезоточивый газ очень ядовит, он может привести к возникновению рака. ФОТО: Sunny Mok/ Eyepress

На помощь ему пришли протестующие и добровольцы-медики. При необходимости они предлагают всем нуждающимся быстро очистить свое тело от яда.

Полиция травит протестующих ядом, из-за которого болит все тело. К счастью, рядом есть медики, готовые помочь. ФОТО: Erik Tikan

Власти не хотят, чтобы события в Гонконге освещались, одна из их целей - избавиться от журналистов, чтобы лишить борющихся за демократические права протестующих транслировать свои мыслм за границей.