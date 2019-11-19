СМИ сообщили о попытке самоубийства профессора Соколова во время следственного эксперимента

"Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что Соколов попытался убить себя, показывая, как совершал убийство аспирантки. Сотрудники правоохранительных органов на время сняли с него наручники, и он "воспользовался моментом", чтобы схватить кортик, который находился на столе. Однако Соколова быстро остановили.

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти РБК сообщили, что бывший доцент СПбГУ "чувствует себя прекрасно", и отказались от дальнейших комментариев. В петербургском СИЗО "Кресты" не смогли предоставить оперативный комментарий. Адвокат Соколова Александр Почуев отметил, что не может прокомментировать появившуюся информацию в связи с трауром после похорон убитой аспирантки Анастасии Ещенко.

Доцент истфака СПбГУ Олег Соколов был задержан 9 ноября. Его достали в пьяном состоянии из речки Мойка с рюкзаком, в котором были две женские руки и травматический пистолет. Ученый получил переохлаждение и до воскресенья находился в больнице.

Убитая и расчлененная Анастасия Ещенко училась в аспирантуре СПбГУ, была ученицей Соколова и его сожительницей. В суде следователь уточнил, что девушка была убита четырьмя выстрелами. Для расправы педагог использовал обрез мелкокалиберной винтовки.

Позже было установлено, что девушка погибла не во время ссоры с Соколовым, а была убита хладнокровно, во сне. По данным экспертов, смерть Анастасии наступила в 2:00 8 ноября. После конфликта с сожителем она ушла спать. А доцент Соколов взял обрез, зарядил его и выстрелил ей в висок. Потом он выпустил в жертву еще три заряда, каждый раз перезаряжая оружие, полагают следователи. Четыре пули в голове погибшей нашли с помощью рентгена.

Соколов сказал в суде, что прожил с Анастасией в гражданском браке пять лет, представил ее своим друзьям как невесту, и в дальнейшем планировал жениться. По словам Соколова, преступление он совершил в ходе ссоры, причем Анастасия якобы первая напала на него, вооружившись ножом. "Она казалась мне прекрасным идеалом, но превратилась в чудовище", - добавил преподаватель. Он утверждает что Ещенко ревновала к его детям от другого брака и проявляла "много агрессии".

Чтобы скрыть убийство, Соколов решил расчленить труп пилой и выбросить останки в Мойку. Затем он собирался торжественно совершить самоубийство в Петропавловской крепости в образе Наполеона на глазах у туристов. Дома у историка при обыске обнаружили только голову жертвы. Часть останков, выброшенных в реку, отнесло по течению реки Екатерингофки. После двух суток поисков водолазам удалось найти только туловище убитой.

Кандидат исторических наук Олег Соколов родился в 1956 году в Ленинграде. Он является доцентом кафедры истории нового и новейшего времени СПбГУ. Соколов является автором серии монографий, посвященных армии Наполеона и самой личности полководца. По некоторым данным, преклонение историка перед французским военачальником XIX века дошло до того, что Соколов считал себя "реинкарнацией Наполеона". Об этом рассказала одна из выпускниц истфака СПбГУ, назвавшая Соколова "больным" и "самодуром".

В 1976 году Соколов основал первую в Советском Союзе группу военно-исторической реконструкции, которая легла в основу всего современного движения военно-исторической реконструкции в России. В 2006 году под руководством Соколова создано общероссийское военно-историческое общественное движение, которое объединяет в своих рядах военно-исторические клубы 52 регионов страны.