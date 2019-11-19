Отборочный цикл к Евро-2020 завершился очередным разгромом сборной Эстонии

Не прошло и трех минут, как Голландия открыла счет - Квинси Промес сделал отличную подачу в штрафную нашей сборной, а Вейналдум оторвался от наших Тайо Тенисте и Йоонаса Тамма и поразил ворота Сергея Лепметса. Второй гол стал также следствием разницы в классе команд: розыгрыш углового пришелся в ту зону где стояли Михкель Айнсалу и Натан Аке. Голландец опередил нашего полузащитника и сделал счет 2:0.

После этого до конца первого тайма хозяева поля взяли передышку, позволив сборной Эстонии создавать моменты. Один из таких моментов мог кончиться для Нидерландов плачевно, но Эрик Сорга не смог попасть в ворота. В конце первого тайма Сорга снова проверил бдительность вратаря сборной Голландии Яспера Силлессена, но удар нападающего "Флоры" пришелся в руки голкипера.

Во втором тайме сборная Эстонии продолжила беспокоить Силлессена ударами, но все они приходились рядом или выше ворот, а вот Вейндалдуму удался на 66-й минуте дубль: Кароль Метс потерял мяч и Вейналдуму ничего не оставалось, как переиграть Лепметса и довести счет до разгромного.

Голландии после осечки в предыдущем матче в Белфасте не удалось занять первое место в группе, но зато Вейналдуму удался хет-трик: на 78-й минуте голландцы убежали в быструю контратаку и Стенгс отдал пас на нападающего "Ливерпуля", который снова переиграл Сергея Лепметса - 4:0.

Финальную точку в матче поставил дебютант сборной Голландии Майрон Боаду. 18-летний форвард "АЗ" откликнулся на филигранный пас Кевина Строотмана за спины нашим защитникам и сделал счет 5:0.