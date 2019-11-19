Скорбящего ребенка не должно поглотить горе

Главным образом веселый лагерь

И хотя детей объединяют горестные события, на первый взгляд в лагере нет печальных настроений. Когда журналист приехала в лагерь, ее встретили только что вернувшиеся из похода на природу улыбающиеся дети и жизнерадостные терапевты-руководители групп. Большую часть времени в лагере составляют веселые занятия: мастерские, спортивные игры, походы на природу или посещение какого-то интересного музея или центра.

Работающая в лагере волонтером Анн Педоск объяснила, что серьезные или печальные моменты каждый день происходят в лагере во время групповых работ, когда занимаются процессом скорби, воспоминаниями или осмыслением случившегося: «Другие занятия, как и в любом другом детском лагере, - веселые игры и мероприятия. Это обычный мир и обычные дети». Она и сама участвовала в таком лагере 11 лет назад, когда ее отец погиб в дорожной аварии.

Волонтер детского лагеря помощи в трауре Анн Педоск и сама 11 лет назад участвовала в этом лагере, поскольку ее отец погиб в автокатастрофе.

Как объяснила Рийс, важно, чтобы горе не разрослось до огромных размеров и его можно было пережить по капле: «Немного горя и что-то другое, немного горя и снова что-то другое. Чтобы горе не поглотило».

По словам Педоск, когда она потеряла отца, она была застенчивой девятилетней девочкой, но в лагере осмелилась раскрыться и почувствовать, что она не одна: «Этот лагерь сформировал мою жизнь. Именно поэтому я пошла учиться на социального работника». В этом году она впервые работает в лагере волонтером. По словам Педоск, вернуться в лагерь ее заставило чувство благодарности.

«Поскольку мне это помогло, я хочу, чтобы программа работала и в будущем. И для того, чтобы она продолжалась, нужны последователи», - сказала молодая женщина, имеющая чувство миссии, но добавила, что обеспокоенность вызывает отсутствие государственного финансирования.

Педоск говорит, что дети, конечно, спрашивают, почему она проводит свое свободное время с ними, и тогда она говорит им, что сама пережила такое же горе: «Я ходила в этот же лагерь, у меня даже были те же руководители».

Детский лагерь поддержки в трауре

В лагере принимают участие 40-45 школьников в возрасте 7-17 лет. Взрослых руководителей групп в лагере 11-12.

Первый такой лагерь был организован летом 1995 года для детей, потерявших родственников на пароме «Эстония».

На данный момент предназначенный для всех скорбящих детей лагерь работает уже 25 лет подряд.

Для участия в лагере с MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm должны связаться сама семья, специалист местного самоуправления, учитель, семейный врач или знающий о скорбящем ребенке друг. В лагере, кроме групповой работы, связанной с трауром, большой упор делается на развивающие творчески мастерские, музыку, чтение стихов и спортивные игры.

До сих пор участие в лагере для семей было бесплатным. За размещение и питание детей платит самоуправление, остальное финансирование поступает от проектов и зависит от пожертвований.