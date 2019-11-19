Финляндия решила сойти с поезда Rail Baltic

Советник Министерства транспорта и коммуникации Юха Парантайнен, который является представителем Финляндии в правлении RB Rail, сказал, что страна хочет в первую очередь сосредоточиться на национальных проектах. По словам координатора проекта Rail Baltic при Министерстве экономики и коммуникаций Кристьяна Кауниссааре, Финляндия не отказалась от проекта окончательно, а лишь перенесла участие в нем на более позднее время.

По словам Кауниссааре, новому правительству Финляндии предстоит реализовать дорогостоящие железнодорожные проекты, которые были внесены в коалиционное соглашение.

«Поскольку речь идет о включенных в коалиционное соглашение крупных инвестициях, правительство решило, что в настоящее время Финляндия не будет присоединяться к совместному предприятию RB», - добавил Кауниссааре.

По оценке Кауниссааре, финны сохраняют интерес к проекту и по-прежнему следят за его реализацией. «Финляндия представлена в совете RB Rail AS в качестве наблюдателя с самого первого дня проекта. Также финские министры подписали несколько декларация, связанных с RB. Финляндия и Польша вместе с Еврокомиссией и тремя странами Балтии принимает участие в работе предприятия RB», - сказал координатор.