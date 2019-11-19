Российские самолеты над Балтийским морем не дают покоя военным НАТО

Как сообщили во вторник в Министерстве обороны Литвы, истребители НАТО дважды взлетали на прошлой неделе для идентификации и сопровождения российских военных самолетов, летевших в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
В первом случае был опознан легкий бомбардировщик Су-2, который летел из Калинингпадской области в материковую часть России без включенного радиолокационного ретранслятора, без плана полета и без радиосвязи с Центром полетов.
На следующий день истребители воздушной полиции в странах Балтии сопровождали транспортные самолеты Ан-72 и Ил-76, последний летел с отключенным радиолокационным ретранслятором.
Авиационная миссия НАТО в странах Балтии проводится из Литвы и Эстонии.