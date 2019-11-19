Легендарный российский тренер рассказал о завершении карьеры

За свою тренерскую карьеру Билялетдинов неоднократно выигрывал первенство и медали российской Суперлиги, привел "Ак Барс" трижды к титулу чемпионов Континентальной хоккейной лиги, а в 2012 году как главный тренер сборной России выиграл золото чемпионата мира по хоккею.

«На сегодняшний день я не могу сказать, что поставил точку. И в то же время сейчас никакой конкретики у меня нет. А вот как жизнь пойдёт дальше, никто из нас не знает. Я не знаю, как всё сложится дальше. Более того, не забиваю себе этим голову.

Меня постоянно спрашивают: когда, когда… Если честно, уже устал всем отвечать, что о работе даже не думаю. Кто-то не верит — пожалуйста, но меня моя нынешняя жизнь устраивает полностью. Когда я спокойно просыпаюсь. Много гуляю. Занимаюсь домашними хлопотами. В общем, наслаждаюсь тем, что я в свободном полёте.