Под подозрение в скандале с отмыванием денег через SEB попали 194 бизнес-клиента

Деловые отношения с 95% людей, о которых сообщило шведское телевидение, были прекращены. Когда банк выявлял нечто подозрительное, то сообщал об этом в соответствующие надзорные органы. Но у некоторых клиентов все-таки осталась связь с SEB. По оценке банка, эти клиенты соответствуют всем требованиям и, по имеющейся информации, SEB не считает необходимым прекращать с ними деловые отношения.

Большую часть списка составляют те, у кого сложились исторические отношения с банком в Эстонии. В 2006 году Финансовая инспекция критиковала работу банка с нерезидентами. Одновременно была получена информация от небанковского осведомителя. После этого представительство SEB в Эстонии усилило меры по соблюдению требований, предъявляемых к клиентам. О подозрительных клиентах стали сообщать в надзорные органы и расторгать договоры.

И хотя на протяжении всего времени SEB действовал в соответствии с нормативными требованиями, можно заключить, что до 2008 года ни нормативы, ни банковская система не могли эффективно противостоять рискам отмывания денег. С тех пор компетенция SEB в плане препятствования и профилактики отмыванию денег, а также оповещения о финансовых преступлениях значительно выросла. Нормативы были ужесточены, осведомленность повысилась, системы улучшились.