Под подозрение в скандале с отмыванием денег через SEB попали 194 бизнес-клиента
Шведская телепередача Uppsdrag granskning передала банку SEB имена 184 бизнес-клиентов, с 95% которых деловые отношения были прекращены. В 2006 году Финансовая инспекция Эстонии обращала внимание банка на связанные в нерезидентами риски. Тогда же SEB получил подобную информацию и от осведомителя. По сообщению SEB, озвученные в передаче Uppdsrag granskning на STV имена пересекаются с теми, что были установлены в ходе внутреннего анализа и не влияют на оценку общей ситуации в банке, пишет Postimees.
Деловые отношения с 95% людей, о которых сообщило шведское телевидение, были прекращены. Когда банк выявлял нечто подозрительное, то сообщал об этом в соответствующие надзорные органы. Но у некоторых клиентов все-таки осталась связь с SEB. По оценке банка, эти клиенты соответствуют всем требованиям и, по имеющейся информации, SEB не считает необходимым прекращать с ними деловые отношения.
Большую часть списка составляют те, у кого сложились исторические отношения с банком в Эстонии. В 2006 году Финансовая инспекция критиковала работу банка с нерезидентами. Одновременно была получена информация от небанковского осведомителя. После этого представительство SEB в Эстонии усилило меры по соблюдению требований, предъявляемых к клиентам. О подозрительных клиентах стали сообщать в надзорные органы и расторгать договоры.
И хотя на протяжении всего времени SEB действовал в соответствии с нормативными требованиями, можно заключить, что до 2008 года ни нормативы, ни банковская система не могли эффективно противостоять рискам отмывания денег. С тех пор компетенция SEB в плане препятствования и профилактики отмыванию денег, а также оповещения о финансовых преступлениях значительно выросла. Нормативы были ужесточены, осведомленность повысилась, системы улучшились.
Тем не менее, несмотря на все усилия SEB все-таки не может полностью гарантировать, что никто не использует их деньги с целью отмывания. Банк хочет быть предельно честным с общественностью и при получении новой информации не станет ее скрывать.