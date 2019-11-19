Вот почему автопроизводителям выгодно концентрироваться на электромобилях

Как оказалось, дело тут не только в трендах и стремлении сделать машины более экологичными.

Исполнительный директор Volkswagen Херберт Дисс заявил, что производство электромобиля ID.3 обходится компании на 40% дешевле, чем производство последней версии e-Golf. Напомним, машины находятся в одном классе, но ID.3 построен на новой платформе, созданной специально для электромобилей, а e-Golf использует обычную платформу MQB.