Посольство России в Эстонии посоветовало Антсу Лаанеотсу «вылезти из танка»

«Упомянутый депутат вновь говорит о некоей „готовящейся агрессии“ со стороны России, видимо по привычке, приобретенной за многие годы службы в Советской армии, продолжая видеть окружающий мир через танковый прицел», - говорится в комментарии посольства в Facebook.

«Хочется вновь порекомендовать Антсу Лаанеотсу „вылезти из танка“ и повернуться к исполнению своих нынешних парламентских обязанностей, в том числе и в качестве члена группы парламента по связям с Государственной думой Российской Федерации, куда он, как можно предположить, записался без всякого принуждения. Именно на этом сугубо мирном поле есть широкие возможности проявить себя, что в гораздо большей степени отвечало бы интересам наших стран», - отмечается в комментарии.

На прошлой неделе Лаанеотс, выступая в эфире латвийского телеканала LTV7, заявил, что армия Латвии ничего не сможет предпринять против восточного соседа. По его словам, профессиональная армия Латвии не способна защитить свою территорию и является слабым звеном обороны стран Балтии.