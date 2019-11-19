Вт, 19.11.2019
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  • Посольство России в Эстонии посоветовало Антсу Лаанеотсу «вылезти из танка»
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Посольство России в Эстонии посоветовало Антсу Лаанеотсу «вылезти из танка»

Антс Лаанеотс.

ФОТО: Erik Prozes

Посольство РФ в Эстонии опровергло высказывания бывшего командующего Силами обороны Эстонии, а ныне депутата парламента Антса Лаанеотса о подготовке Россией агрессии против стран Балтии и призвало его активнее действовать в качестве члена парламентской группы по связям с Россией.

«Упомянутый депутат вновь говорит о некоей „готовящейся агрессии“ со стороны России, видимо по привычке, приобретенной за многие годы службы в Советской армии, продолжая видеть окружающий мир через танковый прицел», - говорится в комментарии посольства в Facebook.

«Хочется вновь порекомендовать Антсу Лаанеотсу „вылезти из танка“ и повернуться к исполнению своих нынешних парламентских обязанностей, в том числе и в качестве члена группы парламента по связям с Государственной думой Российской Федерации, куда он, как можно предположить, записался без всякого принуждения. Именно на этом сугубо мирном поле есть широкие возможности проявить себя, что в гораздо большей степени отвечало бы интересам наших стран», - отмечается в комментарии.

На прошлой неделе Лаанеотс, выступая в эфире латвийского телеканала LTV7, заявил, что армия Латвии ничего не сможет предпринять против восточного соседа. По его словам, профессиональная армия Латвии не способна защитить свою территорию и является слабым звеном обороны стран Балтии.

Лаанеотс ранее был командующим Силами обороны Эстонии. В советское время он окончил Харьковское танковое училище, дослужился до полковника танковых войск.

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