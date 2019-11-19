Разгромная победа обернулась слезами и увольнением

Победа 5:0 над командой Румынии в последнем матче отбора к Евро-2020 стала последним матчем для Роберта Морено во главе сборной Испании, передает Postimees.
Морено покинул стадион после матча в слезах, получив от боссов федерации уведомление об увольнении. Также Морено и все игроки сборной Испании проигнорировали прессу. Однако, как стало известно испанским СМИ, причина увольнения Морено кроется в том, что бывший наставник "Фурии Рохи" Луис Энрике снова займет главный пост в национальной сборной.
Луис Энрике в марте по личным обстоятельствам покинул команду, оставаясь однако консультантом Морено, но теперь решил вернуться, а руководство Королевской федерации футбола Испании, сразу же решило заменить Морено, выведшего ИСпанию на Евро, на Луиса Энрике, предложив нынешнему наставнику сборной продолжить работы в качестве ассистента Энрике.
Морено отказался и чиновникам федерации футбола Испании не оставалось ничего, как уволить 42-летнего специалиста.
В отборе к Евро-2020 Испания заняла первое место в своей группе одержав восемь побед и две ничьи в десяти матчах.