Разгромная победа обернулась слезами и увольнением

Морено покинул стадион после матча в слезах, получив от боссов федерации уведомление об увольнении. Также Морено и все игроки сборной Испании проигнорировали прессу. Однако, как стало известно испанским СМИ, причина увольнения Морено кроется в том, что бывший наставник "Фурии Рохи" Луис Энрике снова займет главный пост в национальной сборной.

Луис Энрике в марте по личным обстоятельствам покинул команду, оставаясь однако консультантом Морено, но теперь решил вернуться, а руководство Королевской федерации футбола Испании, сразу же решило заменить Морено, выведшего ИСпанию на Евро, на Луиса Энрике, предложив нынешнему наставнику сборной продолжить работы в качестве ассистента Энрике.

Морено отказался и чиновникам федерации футбола Испании не оставалось ничего, как уволить 42-летнего специалиста.