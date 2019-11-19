Радикальные изменения ждут пассажиров в аэропортах Милана

В миланских аэропортах Мальпенса и Линате решено установить автоматические линии для контроля ручной клади, благодаря которым пассажирам не нужно будет избавляться от всех жидкостей объемом более 100 мл, пишет Turizm. А еще можно забыть о проблемах с компьютерами, планшетами и смартфонами. Компания Sea, управляющая воздушными гаванями, внедрит специальные системы обнаружения взрывчатых веществ в ручной клади Eds-Cb (Explosives detection systems for cabin baggage), которые придут на смену традиционным рентгеновским аппаратам.

Сканер в аэропорту. ФОТО: THOMAS PETER/REUTERS

Как отмечает руководство аэропортов, конечная цель нововведений заключается в сокращении времени ожидания пассажиров при прохождении контроля безопасности. Инновационная технология позволит обслуживать до 250 человек в час, то есть почти четыре человека в минуту. Планируется, что нововведение начнет действовать в Линате уже к лету 2020 года, а в Мальпенса к концу будущего года. В планах также внедрение технологии биометрического распознавания лиц, которая упростит процесс посадки и других процедур после прибытия в аэропорт. Таким образом, не нужно будет предъявлять личные документы на каждом этапе прохождения контроля безопасности, путешественники будут регистрироваться в специальных киосках, где биометрические данные хранятся в течение года. Отметим, перечисленные инновации обойдутся миланским авиагаваням в 38 млн евро.