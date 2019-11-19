Тийт Терик: Таллинн должен запретить такси с бензиновыми и дизельными двигателями

Целью запрета могла бы стать более чистая городская окружающая среда и достижение климатической нейтральности к 2050 году, сообщила BNS пресс-служба горсобрания.

«Многие европейские страны и города уже сделали шаг, согласно которому через 15-20 лет могла бы быть прекращена продажа машин с двигателями внутреннего сгорания и в каком-то смысле и их использование, - сказал Терик. – Я считаю, что Таллинну нужно взять с них пример, поскольку если мы думаем о чистом городском воздухе, то стоит подумать об обложении налогами загрязняющих окружающую среду машинах и их постепенном запрете. Этому процессу должна предшествовать поддержка использования электро- и гибридных автомобилей. Победное шествие электромобилей предполагает строительство сети быстрой зарядки».

«В Берлине уже сейчас есть районы, где отвергают дизельные автомобили. В Лондоне в центре города установлена зона пробок, но кроме того, там есть low emission zone, где старые и загрязняющие окружающую среду автомобили должны платить за то, чтобы в нее попасть», - сказал Терик.