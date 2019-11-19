Тийт Терик: Таллинн должен запретить такси с бензиновыми и дизельными двигателями

Председатель Таллиннского городского собрания Тийт Терик сказал на проходившей во вторник в Котле культуры конференции, что в ближайшие годы столица должна была бы запретить поставщикам услуги такси и извоза на основании интернет-платформ использовать автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, пишет Postimees со ссылкой на BNS.
Целью запрета могла бы стать более чистая городская окружающая среда и достижение климатической нейтральности к 2050 году, сообщила BNS пресс-служба горсобрания.
«Многие европейские страны и города уже сделали шаг, согласно которому через 15-20 лет могла бы быть прекращена продажа машин с двигателями внутреннего сгорания и в каком-то смысле и их использование, - сказал Терик. – Я считаю, что Таллинну нужно взять с них пример, поскольку если мы думаем о чистом городском воздухе, то стоит подумать об обложении налогами загрязняющих окружающую среду машинах и их постепенном запрете. Этому процессу должна предшествовать поддержка использования электро- и гибридных автомобилей. Победное шествие электромобилей предполагает строительство сети быстрой зарядки».
«В Берлине уже сейчас есть районы, где отвергают дизельные автомобили. В Лондоне в центре города установлена зона пробок, но кроме того, там есть low emission zone, где старые и загрязняющие окружающую среду автомобили должны платить за то, чтобы в нее попасть», - сказал Терик.
По его словам, из-за двигателей внутреннего сгорания от транспортного сектора поступает значительная часть загрязнения воздуха по всей Европе, в том числе и в Эстонии: «Таллинн поставил перед собой цель к 2025 году освободить городской транспорт от дизельного топлива, а к 2035 году полностью перейти на электрифицированный общественный транспорт. Такую же цель нужно поставить и в таксоизвозе. Естественно, это не может произойти за год или два, тут должен быть разумный переходный период, но к году Х таллиннские такси должны были бы тоже стать дружественными по отношению к окружающей среде и оказание услуги на машинах с бензиновыми и дизельными двигателями не должна больше осуществляться. Конечно, эти требования должны охватывать всевозможные таксо-приложения, чтобы обычные таксофирмы не оказались в неравном положении».