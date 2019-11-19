Галерея: скоро распахнет двери самый неоднозначный дом центра Таллинна

Но оставим эмоции горожанам и зайдем через высокие раздвижные двери в великолепный атриум, куда открываются галереи четырехэтажного бизнес-центра. Огромная стена из живых растений, сияющие блестящим металлом и шлифованным камнем двери лифтов, купольная крыша, мрамор на полу и стенах, разноцветная мебель для отдыха – все производит впечатление. А где же квартиры? Жилая часть дома спрятана от посторонних глаз. В три подъезда можно попасть как с улицы, так и с подземной парковки.

ФОТО: Kadrioru Plaza

Когда мы пишем о новых проектах, непременно отмечаем шикарные виды из окон, продуманную удобную планировку, подобранные дизайнерами стильные пакеты внутренней отделки. Все это так, и квартиры в доме, который получил название Kadrioru Plaza, соответствуют самым высоким требованиям: высокие потолки, балконы и террасы, возможность перепланировки под заказ, итальянская встроенная мебель… Но главное все-таки не это, а философия дома.

Автор проекта - архитектурное бюро Künnapu & Padrik Architects. Архитекторы здания, Вилен Кюннапу и Айн Падрик создали нечто большее, чем просто объем для жилья и бизнеса. «В архитектуре Kadrioru Plaza можно найти знаковые понятия. Это и вновь открытое старое, и современная интерпретация югендстиля и стиля обтекаемых силуэтов ар-деко. Это и центральный атриум, и купола-пирамиды на крыше, это ориентация на окружающую среду и в то же время функциональность, это окна разных геометрических форм и размеров, это крыша, напоминающая палубу корабля», - говорят архитекторы.

У яркого треугольного дома закругленные углы и обильно украшенный декором фасад. Выбранный архитекторами язык форм говорит о неявном, тайном, скрытом смысле, понятном только им самим. «Особое внимание мы уделили цветовому решению. Силовое решение холла в металлических тонах и большие стеклянные фасады оживляются хорошо подобранными красочными пятнами. Выбор их цвета не случаен. Например, пространство самого близкого к небу этажа выполнен в лиловых красках: духовное значение этого цвета - божественный. Этот цвет используют высшие духовные лица в своих одеяниях. В духовных традициях Индии этот цвет с высокой вибрацией назван САХАСРАРА», - излагают свое творческое кредо авторы проекта.

«Цвета дома скомпонованы в единое энергетическое целое и их нельзя изменить. Форма металлической ограды, окружающей внутренний двор со стороны улицы Весивярава, напоминает рыбу, но означает „дом“, это распространенная форма в символике северных стран», - такое применение симбиоза функциональности и символов свойственно творчеству Кюннапу и Падрика уже на протяжении десятилетий. Если спроектированный ими жилой дом-улитка Tigutorn стал вертикальным ориентиром Тарту, то Kadrioru Plaza - это горизонтальный ориентир, расположенный в пункте соединения Кадриорга, Кесклинна, Ласнамяэ и Сикупилли.

Когда дом будет окончательно готов, вход в атриум будет свободным - ведь там разместятся рестораны и магазины, и рассмотреть его поподробнее сможет каждый. Но вот чтобы подняться наверх по красивой лестнице, придется испрашивать разрешение у строгого консъержа. А что касается квартир, в продаже остались считанные единицы, так что это - никакая не реклама.