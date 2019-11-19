Вт, 19.11.2019
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Прагу за 127 евро!

Прага.

ФОТО: Volha Kavalenkava / PantherMedia / Scanpix

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и lennuleidja.ee.

Туда-обратно из Риги в Эйлат начиная с 43 евро

Туда-обратно из Таллинна в Прагу начиная со 127 евро

Туда-обратно из Таллинна в Тунис начиная с 221 евро

Туда-обратно из Таллинна в Чжанцзяцзе или в Гуйлинь начиная с 398 евро

Туда-обратно из Таллинна в Танзанию начиная с 411 евро

Туда-обратно из Таллинна в Манилу начиная с 460 евро

Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 41 евро

Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 44 евро

Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 41 евро

Туда-обратно из Таллинна в Киев начиная с 76 евро

Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 111 евро

Туда-обратно из Таллинна в Пхукет начиная с 440 евро

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