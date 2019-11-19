Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Прагу за 127 евро!

Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и lennuleidja.ee.
Туда-обратно из Риги в Эйлат начиная с 43 евро
Туда-обратно из Таллинна в Прагу начиная со 127 евро
Туда-обратно из Таллинна в Тунис начиная с 221 евро
Туда-обратно из Таллинна в Чжанцзяцзе или в Гуйлинь начиная с 398 евро
Туда-обратно из Таллинна в Танзанию начиная с 411 евро
Туда-обратно из Таллинна в Манилу начиная с 460 евро
Туда-обратно из Таллинна в Лондон начиная с 41 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 44 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 41 евро
Туда-обратно из Таллинна в Киев начиная с 76 евро
Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 111 евро
Туда-обратно из Таллинна в Пхукет начиная с 440 евро