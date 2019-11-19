Китт: ступенчатый подоходный налог вызовет искушение от него творчески уклониться

«Кажется логичной идея о том, что люди, которые больше зарабатывают, больше платят, - начал Китт. – Однако такую систему очень трудно администрировать, поскольку может возникнуть искушение обойти какую-то ступень и найти творческие возможности, чтобы обойти систему, что явно не увеличит прозрачность нашей бизнес-среды».

По словам Китта, надо спросить также, сколько вообще таких людей в Эстонии, на которые налоговые ступени оказали бы влияние. Например, сегодня 80% людей получают зарплату ниже средней, которая равна 1300-1400 евро. «Это очень большое отклонение от среднего, и тех, кого обложат более высоким налогом, очень мало. И у этих немногих данная ситуация может вызвать желание изъять доход не в виде зарплаты или вообще отбить желание заниматься бизнесом», - пояснил бывший глава банка.

Ему вторил глава налоговой сферы PwC Eesti Ханнес Лентсиус, по словам которого ступенчатый подоходный налог нельзя рассматривать независимо от остальных. «Зачастую ступенчатый подоходный налог и потолок социального налога идут рука об руку. В странах, где есть высокий ступенчатый подоходный налог, общие налоговые поступления ненамного выше, чем у нас», - привел пример Лентсиус. Потолок социального налога означает, что правительство вводит предел, больше которого социальный налог не платится, сколь бы высокой ни была зарплата.

Шла речь и о налогообложении имущества, например, недвижимости и автомобиля. Лентсиус считает, что налоги на имущества имеют дурное обыкновение превращаться в потребительский налог. «Если ввести, например, автомобильный налог на транспортные средства или обложить налогом квартиры, может так случиться, что ты будешь брать в итоги деньги с потребителя, а не из кармана богатого человека», - сказал он.

Вице-канцлер по налогово-таможенной политике Минфина Дмитрий Егоров сказал, что налоги на имущество могут уменьшить расслоение, однако при сравнении налогов в разных странах важно смотреть на налоговый пакет в целом. Например, по его словам, в Финляндии топливный акциз по сравнению с Эстонией меньше, но его компенсирует автомобильный налог.