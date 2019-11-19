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  • Самая сладкая недвижимость в Таллинне привела бизнесменов в суд

Самая сладкая недвижимость в Таллинне привела бизнесменов в суд

Более двадцати лет назад первый азиатский инвестор - легендарный Сонни Ашвани обещал построить первый в Эстонии небоскреб.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Весной 2009 года Таллиннское горсобрание решило, что помимо небоскребов в квартале Маакри в центре города можно построить и небоскреб в Пыхья-Таллинне, на Ситси, где более 20 лет назад уже хотел возвести высотное здание легендарный первый азиатский инвестор Сонни Ашвани, пишет Äripäev.

Ашвани обещал построить небоскреб в течение пяти - десяти лет, но в 2017 году фирма Ашвани Phoenix Land заключила договор о продаже земельных участков на улице Мануфактуури крупнейшему эстонскому инвестору - фирме Endover, которая этой недвижимости так и не получила. 

Здание Балтийской мануфактуры в Пыхья-Таллинне.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Вот такие дела: один из сладких земельных участков в Таллинне, где могли начать новую жизнь старинные краснокирпичные промышленные здания Балтийской мануфактуры, а также появиться первый в Эстонии небоскреб, вызвал не просто спор между землевладельцем и так и не ставшим новым собственником земли - девелопером Endover, а судебное разбирательство.

Подробности читайте в Äripäev.

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