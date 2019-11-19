Самая сладкая недвижимость в Таллинне привела бизнесменов в суд

Ашвани обещал построить небоскреб в течение пяти - десяти лет, но в 2017 году фирма Ашвани Phoenix Land заключила договор о продаже земельных участков на улице Мануфактуури крупнейшему эстонскому инвестору - фирме Endover, которая этой недвижимости так и не получила.

Вот такие дела: один из сладких земельных участков в Таллинне, где могли начать новую жизнь старинные краснокирпичные промышленные здания Балтийской мануфактуры, а также появиться первый в Эстонии небоскреб, вызвал не просто спор между землевладельцем и так и не ставшим новым собственником земли - девелопером Endover, а судебное разбирательство.