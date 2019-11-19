Вт, 19.11.2019
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  • Ищешь мотивацию? В Таллинне пройдет встреча с параолимпийцем Алексеем Талаем

Ищешь мотивацию? В Таллинне пройдет встреча с параолимпийцем Алексеем Талаем

Алексей Талай.

ФОТО: Афиша организаторов

В пятницу, 22 ноября, в Таллинне для взрослых и детей с ограниченными возможностями пройдет благотворительная встреча с параолимпийцем, бизнесменом, благотворителем и мотивационным спикером из Белоруссии Алексеем Талаем.

Алексей Талай в возрасте 16 лет лишился сразу рук и ног, но сумел найти силы и не отчаиваться. Сейчас Алексею 36 лет, он отец четырех детей, женат. Занимается бизнесом и выступает по всему миру. 

Участие в мероприятии бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Встреча пройдет с 15 до 17 часов в Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn. 

Подробности проведения мероприятия можно найти здесь.

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