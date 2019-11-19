Ищешь мотивацию? В Таллинне пройдет встреча с параолимпийцем Алексеем Талаем

В пятницу, 22 ноября, в Таллинне для взрослых и детей с ограниченными возможностями пройдет благотворительная встреча с параолимпийцем, бизнесменом, благотворителем и мотивационным спикером из Белоруссии Алексеем Талаем.
Алексей Талай в возрасте 16 лет лишился сразу рук и ног, но сумел найти силы и не отчаиваться. Сейчас Алексею 36 лет, он отец четырех детей, женат. Занимается бизнесом и выступает по всему миру.
Участие в мероприятии бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Встреча пройдет с 15 до 17 часов в Park Inn by Radisson Meriton Conference & Spa Hotel Tallinn.
Подробности проведения мероприятия можно найти здесь.