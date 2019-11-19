Вт, 19.11.2019
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  • Фото: в центре Таллинна возведут 13-этажное здание

Фото: в центре Таллинна возведут 13-этажное здание

Девелоперская компания Hepsor построит на Пярнуском шоссе в центре Таллинна 13-этажное здание.

Офисное здание по адресу Пярнуское шоссе, 113 будет включать в себя 3900 квадратных метров арендной площади, а также офисы, ресторан и парковку. Терраса на крыше пятого этажа будет открыта для всех, кто будет работать или проводить время в этом здании, пишет Postimees.

Речь идет о первой многоэтажке в Таллинне, которая в холодное время отапливается и в летнее время охлаждается с помощью геотермального отопления. Дождевая вода здесь собирается, фильтруется и используется, например, в туалетах. Солнечные батареи на крыше дома помогут покрыть общие расходы на электроэнергию.

Возле здания имеется четырехэтажная парковка, где есть отдельные места для зарядки электромобилей. Офисное здание, которое построят к 2021 году, проектировало архитектурное бюро Pluss. Здание строит Mitt&Perlebach, помещения сдает в аренду 1Partner Seven.

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