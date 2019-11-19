Рыбный скандал: Финляндия боится нашествия листерии из Эстонии

По словам Калда, цель ведомства - полностью уничтожить бактерию. В интервью финскому телерадиовещанию он отметил, что благодаря принципу нулевой толерантности в Эстонии в этом году не было случаев заражения агрессивным штаммом ST1247. «В Эстонии можно покупать и есть рыбу, не беспокоясь», - добавил он.

Замешанный в скандале с листерией рыбопроизводитель M.V.Wool готов в начале следующего года временно закрыть свои производственные единицы на продолжительный срок. Вчера компания объявила, что рассматривает возможность провести трехнедельную уборку на рыбзаводах в Харку и Вихтерпалу, чтобы полностью уничтожить бактерию ST1247.

Этот штамм считается чрезвычайно опасным: в последние годы люди из-за него оказывались на больничной койке или даже в могиле. Если заводы M.V.Wool закроются, компания сообщит своим клиентам, что они не смогут покупать свою рыбу в течение этого периода.

Однако следует отметить, что закрытие завода - еще не утвержденный факт, а лишь один из вариантов. Точный план действий не будет известен, пока Ветеринарно-продовольственный департамент не определит штамм недавно обнаруженной бактерии.

В конце октября департамент проверил рыбный завод и обнаружил бактерии на рабочих поверхностях, а также на рыбе, которая была предварительно обработана. Открытие было тем более удивительным, что несколькими днями ранее фирма M.V.Wool провела на заводе крупномасштабную уборку, которая широко освещалась в средствах массовой информации. На данный момент судьба предприятия неясна. Ветеринарно-продовольственный департамент пока не получил результаты последнего анализа, сообщил Калда.

Калда ранее отмечал, что если проблемы с производителем рыбной продукции сохранятся, необходимо предпринять серьезные шаги, включая частичное или полное закрытие завода. Фирма M.V.Wool выдвинула ряд возражений с момента последней находки, а также предоставила план действий по уничтожению штамма бактерий, который в настоящее время анализируется. Что будет дальше и какие меры будут приняты, выяснится в ближайшие дни. M.V.Wool при этом постоянно подчеркивает, что их рыба безопасна.

По словам председателя совета компании Меэлиса Ветевоола, тот факт, что в этом году в Эстонии не было обнаружено ни одного штамма ST1247, также является доказательством. В прошлом году, как уже упоминалось, шесть человек заболели и двое умерли от того же самого штамма.