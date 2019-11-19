Рыбный скандал: Финляндия боится нашествия листерии из Эстонии

Заместитель гендиректора Ветеринарно-продовольственного департамента Эстонии Олев Калда заверил финские масс-медиа, что не считает вероятным распространение агрессивной бактерии листерии из Эстонии в Финляндию, и пообещал, что департамент сделает все возможное для того, чтобы это не случилось, пишет Postimees.
По словам Калда, цель ведомства - полностью уничтожить бактерию. В интервью финскому телерадиовещанию он отметил, что благодаря принципу нулевой толерантности в Эстонии в этом году не было случаев заражения агрессивным штаммом ST1247. «В Эстонии можно покупать и есть рыбу, не беспокоясь», - добавил он.
Замешанный в скандале с листерией рыбопроизводитель M.V.Wool готов в начале следующего года временно закрыть свои производственные единицы на продолжительный срок. Вчера компания объявила, что рассматривает возможность провести трехнедельную уборку на рыбзаводах в Харку и Вихтерпалу, чтобы полностью уничтожить бактерию ST1247.
Этот штамм считается чрезвычайно опасным: в последние годы люди из-за него оказывались на больничной койке или даже в могиле. Если заводы M.V.Wool закроются, компания сообщит своим клиентам, что они не смогут покупать свою рыбу в течение этого периода.
Однако следует отметить, что закрытие завода - еще не утвержденный факт, а лишь один из вариантов. Точный план действий не будет известен, пока Ветеринарно-продовольственный департамент не определит штамм недавно обнаруженной бактерии.
В конце октября департамент проверил рыбный завод и обнаружил бактерии на рабочих поверхностях, а также на рыбе, которая была предварительно обработана. Открытие было тем более удивительным, что несколькими днями ранее фирма M.V.Wool провела на заводе крупномасштабную уборку, которая широко освещалась в средствах массовой информации. На данный момент судьба предприятия неясна. Ветеринарно-продовольственный департамент пока не получил результаты последнего анализа, сообщил Калда.
Калда ранее отмечал, что если проблемы с производителем рыбной продукции сохранятся, необходимо предпринять серьезные шаги, включая частичное или полное закрытие завода. Фирма M.V.Wool выдвинула ряд возражений с момента последней находки, а также предоставила план действий по уничтожению штамма бактерий, который в настоящее время анализируется. Что будет дальше и какие меры будут приняты, выяснится в ближайшие дни. M.V.Wool при этом постоянно подчеркивает, что их рыба безопасна.
По словам председателя совета компании Меэлиса Ветевоола, тот факт, что в этом году в Эстонии не было обнаружено ни одного штамма ST1247, также является доказательством. В прошлом году, как уже упоминалось, шесть человек заболели и двое умерли от того же самого штамма.
Как же семейная фирма сама объясняет новое появление бактерии, тем более при нулевой толерантности в отношении листерии? Ветевоол сказал, что в последний раз бактерию нашли в сырье, поступившем из Финляндии. Об этом свидетельствует тот факт, что сразу после крупной октябрьской уборки бактерии не было, но она была обнаружена через два дня, когда рыба из Финляндии прибыла на фабрику и подвергалась обработке.