Свершилось: Huawei Mate 30 Pro официально дебютировал в Европе

Ранее сообщалось, что продажи во Франции также должны начаться в середине ноября, но официального подтверждения этому пока так и не пришло. На эстонском официальном сайте Huawei страничка с описанием Huawei Mate 30 Pro пока отсутствует. Также пока ничего не сообщается о сроках начала продаж и ориентировочных ценах.