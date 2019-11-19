Свершилось: Huawei Mate 30 Pro официально дебютировал в Европе

Испанское подразделение компании Huawei объявило о начале продаж флагманского смартфона Huawei Mate 30 Pro.
Смартфон можно по рекомендованной розничной цене 1099 евро в серебристом цветовом варианте Space Silver. Huawei Mate 30 Pro продаётся без установленного онлайн-магазина Google Play, пишет Ixbt.com.
Как сообщает французский ресурс FrAndroid, продажи пока ограничены флагманским магазином Huawei Space в Мадриде. До 9 декабря в мадридском магазине предлагаются существенные скидки.
Ранее сообщалось, что продажи во Франции также должны начаться в середине ноября, но официального подтверждения этому пока так и не пришло. На эстонском официальном сайте Huawei страничка с описанием Huawei Mate 30 Pro пока отсутствует. Также пока ничего не сообщается о сроках начала продаж и ориентировочных ценах.