Стало известно, как сильно вырастет минимальная зарплата в ближайшие годы

Во вторник представители Центрального союза профсоюзов Эстонии и Центрального союза работодателей приняли предложение государственного примирителя о том, чтобы заключить на два года договор, по которому в будущем году минимальная зарплата с 1 января наступающего года составит 584 евро в месяц, а в 2021 году составит 40 процентов от средней зарплаты.