Стало известно, как сильно вырастет минимальная зарплата в ближайшие годы

Во вторник представители Центрального союза профсоюзов Эстонии и Центрального союза работодателей приняли предложение государственного примирителя о том, чтобы заключить на два года договор, по которому в будущем году минимальная зарплата с 1 января наступающего года составит 584 евро в месяц, а в 2021 году составит 40 процентов от средней зарплаты.
Согласно достигнутой договоренности, общегосударственная минимальная зарплата в следующем году составит 584 евро в месяц и 3,48 евро в час, сообщил государственный примиритель.
В 2021 году общегосударственная минимальная зарплата поднимется до уровня 40 процентов средней по стране зарплаты. Абсолютное значение зарплаты работодатели и профсоюзы зафиксируют будущим летом, приняв за основу летний экономический прогноз Банка Эстонии, который будут опубликован в июне 2020 года.
Одновременно участники рынка труда договорились начать к проведению общего исследования влияния общегосударственной минимальной зарплаты на социально-экономическое развитие Эстонии.
Соглашение по общегосударственной минимальной зарплате на 2020-2021 годы будет подписано 25 ноября в 12 часов в офисе Центрального союза профсоюзов Эстонии.
Сейчас минимальная зарплата в месяц с полной занятостью составляет в Эстонии 540 евро, а минимум почасовой оплаты - 3,21 евро.