Сеть Prisma значительно расширяет услугу доставки товаров на дом

Глава E-Prisma Хельга Кумель сказала, что услуга доставки на дом предлагается в сотрудничестве с такси Flash, и товары можно заказать в трех зонах, охватывающих город Тарту, а также в его окрестностях: Аовере, Кырвекюла, Луунья, Кюлитсе, Ворбусе, Марамаа, Тырванди, Юленурме и других в пределах радиуса в 10 км.