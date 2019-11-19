Сеть Prisma значительно расширяет услугу доставки товаров на дом

С 19 ноября розничная сеть Prisma первой начнет доставлять товары на дом всем своим клиентам в Тарту и его окрестностях.
Глава E-Prisma Хельга Кумель сказала, что услуга доставки на дом предлагается в сотрудничестве с такси Flash, и товары можно заказать в трех зонах, охватывающих город Тарту, а также в его окрестностях: Аовере, Кырвекюла, Луунья, Кюлитсе, Ворбусе, Марамаа, Тырванди, Юленурме и других в пределах радиуса в 10 км.
Согласно пресс-релизу Prisma, сеть предпринимает усилия, чтобы начать доставку на дом в более широкую область. Цена услуги в Тарту составляет 5 евро, в ближайших окрестностях * 7-9 евро. В ассортименте e-Prisma более 53 000 продуктов, четверть которых - продукты питания.
Опыт E-Prisma в Таллине показывает, что доставка на дом является важным дополнением для клиентов сети и помогает экономить время, отмечается в пресс-сообщении.