Открытое письмо режиссера: нужны ли в Русском театре такие постановки, как «Руслан и Людмила»?

В дискуссии примут участие режиссер постановки Денис Азаров, художник Эви Пярн, писатель П. И. Филимонов и другие. Приглашаются все желающие. Вход свободный.

Полный контрастов спектакль «Руслан и Людмила» - это смелое, дерзкое и яркое прочтение поэмы А.С. Пушкина в постановке российского режиссера Дениса Азарова (шесть номинаций национальной театральной премии «Золотая Маска»). Спектакль вызвал много споров по поводу того, можно ли столь вольным образом трактовать классика и нужны ли Русскому театру Эстонии подобные эксперименты.

Русский театр приглашает присоединиться к дискуссии и высказать свое мнение относительно того, в каком направлении движется театр и поделиться соображениями о репертуаре.

Модератор дискуссии - Эви Пярн.

Публикуем открытое письмо режиссера постановки «Руслан и Людмила» в Русском театре Эстонии Дениса Азарова:

«Люди, которые говорят о классическом театре и всячески на него уповают, не всегда себе представляют, что такое классический театр на самом деле и обычно апеллируют к системе Станиславского, забывая о том, что Станиславский совершил революцию в мире театра, переформатировав русский классический театр, создав собственную систему, которая со временем тоже превратилась в классику.

И что самое главное в Станиславском - это то, что именно Константин Сергеевич сказал, что каждые 10-15 лет театр должен полностью меняться. Должен меняться репертуар, актеры и, самое важное, метод работы с актером. Сам Константин Сергеевич попал в ловушку в 1936 году, когда все театры в СССР перевели на так называемую систему Станиславского, в то время как мэтр переписывал свой труд и говорил о методе физических действий. Константин Сергеевич считал, что театр должен быть адекватен, созвучен времени.

Если продолжить тему Станиславского, то стоит вспомнить, как он сделал достоянием мировой культуры в свое время абсолютно непопулярного драматурга Чехова. Как известно, „Чайка“ провалилась в Александринском театре, а Константин Сергеевич решил интерпретировать ее как драму, хотя жанр произведения был обозначен как комедия. Станиславский много занимался интерпретацией современных и классических текстов. Ему принадлежит фраза о том, что драматург - автор пьесы, а режиссер - автор спектакля. Собственно, этому и учат в ГИТИСе: ортодоксальная система театрального образования в России заключается в том, что режиссер - автор спектакля, а спектакль - это отдельное авторское произведение, которое может быть основано на тексте классика.

Мало того, что Станиславский переучивался сам, переучивал других и отрицал самого себя раннего, он еще и воспитал Мейерхольда, Вахтангова и Михаила Чехова, которые, в свою очередь, отрицали своего учителя и тоже стали классиками. Это я все к чему: когда-то всякая классика была чем-то новым и интересным. Когда мы говорим о Пушкине, не стоит забывать, что он, в определенном смысле, поменял русский язык.