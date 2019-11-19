От башни Длинный Герман можно напрямую пройти в Тоомпарк.

Работы по реставрации части стены и лестницы, которая ведет от улицы Фальги в Тоомпарк, подошли к концу и теперь жители города и туристы могут удобно и безопасно попасть в ту часть парка, где находилась часть бастионного укрепления, которую называли Турецким крылом. Это также позволит сократить путь от башни Длинный Германн до пруда Шнелли.

«В этом году мы инвестировали в консервацию опорной стены Тоомпеа у Турецкого крыла и Епископского сада, а также привели в порядок стены Пиритаского монастыря. В будущем году самые крупные работы включат консервацию эскарпов Шведского бастиона, продолжится реновация опорных стен Тоомпеа», - сказал вице-мэр Андрей Новиков.

Старейшина Кесклинна Владимир Свет добавил, что теперь в Тоомпарк обеспечен безопасный доступ. «Начавшиеся в сентябре работы включают реставрацию стены и лестницы, установку нового освещения, уход за деревьями и восстановление участка дороги. Работы проводились при сотрудничестве Департамента городского планирования, Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства и Кесклиннаской районной управы, а их стоимость составила около 180 000 евро», - пояснил Свет.

Турецкое крыло получило свое наименование в 1858 году, когда государство передало укрепления городу. Поскольку недавно закончилась Крымская война между Россией и Турцией, то странно выглядящее сооружение получило чужеродное название с негативным оттенком.