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Смешанные единоборства потребовали еще одну человеческую жизнь

Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Британская спортсменка иранского происхождения Саида Алетаха скончалась из-за травм, полученных на любительском турнире по смешанным единоборствам, сообщает Р-Спорт.

Турнир под эгидой организации Fast & Furious Fight прошел в субботу в британском Саутгемптоне. 26-летняя Алетаха, тренировавшаяся и выступавшая в хиджабе по религиозным мотивам, потерпела поражение в своем бою и получила травмы головы. Девушку госпитализировали, в воскресенье она скончалась в больнице.

Выступавшая в хиджабе боец ММА скончалась после любительского турнира

13:15 19.11.2019 (обновлено: 13:17 19.11.2019)

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[Ринг во время полуфинального поединка Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между Муратом Гассиевым (Россия) и Юниером Дортикосом (Куба) в Сочи.]

© РИА Новости / Нина Зотина

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Британская спортсменка иранского происхождения Саида Алетаха скончалась из-за травм, полученных на любительском турнире по смешанным единоборствам, сообщает BBC.

Турнир под эгидой организации Fast & Furious Fight прошел в субботу в британском Саутгемптоне. 26-летняя Алетаха, тренировавшаяся и выступавшая в хиджабе по религиозным мотивам, потерпела поражение в своем бою и получила травмы головы. Девушку госпитализировали, в воскресенье она скончалась в больнице.

Руководство промоушена выразило соболезнования в связи со смертью Алетахи. В лиге отметили, что на турнире дежурила бригада врачей, которые оказывали помощь спортсменке.

"Мы никогда не экономили на безопасности. Спасибо нашей команде, которая в ту ночь действовала с максимальным профессионализмом и выполняла свои обязанности, реагируя на случившееся", - говорится в заявлении Fast & Furious Fight.

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