Смешанные единоборства унесли еще одну человеческую жизнь

Турнир под эгидой организации Fast & Furious Fight прошел в субботу в британском Саутгемптоне. 26-летняя Алетаха, тренировавшаяся и выступавшая в хиджабе по религиозным мотивам, потерпела поражение в бою и получила травмы головы. Девушку госпитализировали, в воскресенье она скончалась в больнице.

Руководство промоушена выразило соболезнования в связи со смертью Алетахи. В лиге отметили, что на турнире дежурила бригада врачей, которые оказывали помощь спортсменке.