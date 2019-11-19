Смешанные единоборства унесли еще одну человеческую жизнь

Британская спортсменка иранского происхождения Саида Алетаха скончалась в результате травм, полученных на любительском турнире по смешанным единоборствам, сообщает Р-Спорт.
Турнир под эгидой организации Fast & Furious Fight прошел в субботу в британском Саутгемптоне. 26-летняя Алетаха, тренировавшаяся и выступавшая в хиджабе по религиозным мотивам, потерпела поражение в бою и получила травмы головы. Девушку госпитализировали, в воскресенье она скончалась в больнице.
Руководство промоушена выразило соболезнования в связи со смертью Алетахи. В лиге отметили, что на турнире дежурила бригада врачей, которые оказывали помощь спортсменке.
"Мы никогда не экономили на безопасности. Спасибо нашей команде, которая в ту ночь действовала с максимальным профессионализмом и выполняла свои обязанности, реагируя на случившееся", - говорится в заявлении Fast & Furious Fight.