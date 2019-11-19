Проблемы с тормозами: Nissan отзывает почти полмиллиона машин по всему миру

Причиной этой утечки является дефект насоса антиблокировочной системы тормозов, а сама утечка в некоторых случаях может вызвать короткое замыкание и возгорание из-за попадания жидкости на электронную плату управления, передает Newsru.com .

В компании уточнили, что отзыв в основном затронет машины, выпущенные для рынков Северной Америки. Речь идет о кроссоверах Murano, выпущенных с 2015 по 2018 год, седанах Maxima 2016-2018 годов выпуска и внедорожниках Infiniti QX60 и Nissan Pathfinder, которые сходили с конвейера с 2017 года. С учетом количества машин с дефектом отзывная кампания продлится до лета 2020 года.