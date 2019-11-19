Мужчины в Эстонии не удовлетворены своей зарплатой и возможностями карьеры

Хотя эстонские мужчины считают, что они могут хорошо выполнять свою работу, большое неудовлетворение у них вызывает зарплата: только 12 процентов мужчин довольны своим заработком, пишет Postimees.
Каждый третий мужчина в Эстонии доволен своей работой, а каждый четвертый гордится ей. Лишь немногие признают, что не справляются с работой, выясняется из проведенного порталом CVKeskus и агентством Palgainfo обширного исследования рынка труда, в котором приняли участие более 9000 работников и соискателей работы.
Многие мужчины в Эстонии испытывают стресс на работе. Более трети (36 %) часто ощущают усталость от работы и почти пятая часть (19 %) считают, что большая рабочая нагрузка вызывает у них стресс. Пресыщение работой ощущают 15 % мужчин, столько же считает, что они часто нервничают из-за работы, а 11 % чувствуют, что к ним относятся несправедливо.
Мужчины Эстонии в основном довольны своими отношениями с сослуживцами, что подтвердили более половины (54 %) мужчин. Почти половина мужчин (47 %) довольны также местоположением работы и неплохо ладят со своим непосредственным руководителем.
Лишь каждый десятый указал в исследовании, что удовлетворен возможностями карьеры и получения доплат. Организацией рабочих процессов полностью удовлетворены всего 11 % мужчин, большую неудовлетворенность у мужчин вызывает и основная зарплата.