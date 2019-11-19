Картина дня: отмывание денег в SEB, рыбный скандал и повышение минималки

Финляндия решила сойти с поезда Rail Baltic

В феврале этого года Финляндия сообщила о своем желании принять участие в проекте Rail Baltic, но после весенних парламентских выборов новое правительство решило отказаться от этой идеи. Финские СМИ писали, что проведенное по заказу правительства исследование показало, что страны Балтии в недостаточной степени вовлечены в проект. Читать далее...

Стало известно, как сильно вырастет минимальная зарплата в ближайшие годы

Во вторник представители Центрального союза профсоюзов Эстонии и Центрального союза работодателей приняли предложение государственного примирителя о том, чтобы заключить на два года договор, по которому в будущем году минимальная зарплата с 1 января наступающего года составит 584 евро в месяц, а в 2021 году составит 40 процентов от средней зарплаты. Читать далее...

Рыбный скандал: Финляндия боится нашествия листерии из Эстонии

Заместитель гендиректора Ветеринарно-продовольственного департамента Эстонии Олев Калда заверил финские масс-медиа, что не считает вероятным распространение агрессивной бактерии листерии из Эстонии в Финляндию, и пообещал, что департамент сделает все возможное для того, чтобы это не случилось. Читать далее...

Посольство России в Эстонии посоветовало Антсу Лаанеотсу «вылезти из танка»

Посольство РФ в Эстонии опровергло высказывания бывшего командующего Силами обороны Эстонии, а ныне депутата парламента Антса Лаанеотса о подготовке Россией агрессии против стран Балтии и призвало его активнее действовать в качестве члена парламентской группы по связям с Россией. Читать далее...

Тийт Терик: Таллинн должен запретить такси с бензиновыми и дизельными двигателями

Председатель Таллиннского городского собрания Тийт Терик сказал на проходившей во вторник в Котле культуры конференции, что в ближайшие годы столица должна была бы запретить поставщикам услуги такси и извоза на основании интернет-платформ использовать автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями. Читать далее...

Скорбящего ребенка не должно поглотить горе

Детский лагерь поддержки в трауре помогает справиться с потерей члена семьи. Читать далее...

Китт: ступенчатый подоходный налог вызовет искушение от него творчески уклониться

Бывший глава Swedbank Роберт Китт сказал в ходе налоговых дебатов на ежегодной конференции PwC, что ступенчатый подоходный налог уменьшил бы прозрачность нашей бизнес-среды и его труднее администрировать. Читать далее...

Под подозрение в скандале с отмыванием денег через SEB попали 194 бизнес-клиента

Шведская телепередача Uppsdrag granskning передала банку SEB имена 184 бизнес-клиентов, с 95% которых деловые отношения были прекращены. Читать далее...

Китайские миллионы разделили жителей Эстонии на два лагеря

Когда разговор заходит о привлечении китайских инвестиций, сторонников и скептиков среди жителей Эстонии оказывается почти поровну. Читать далее...

СМИ сообщили о попытке самоубийства профессора Соколова во время следственного эксперимента