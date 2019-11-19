Картина дня: увольнение директора школы, резонансное высказывание Хельме и отмывание денег в SEB

Тийт Терик: Таллинн должен запретить такси с бензиновыми и дизельными двигателями

Председатель Таллиннского городского собрания Тийт Терик сказал на проходившей во вторник в Котле культуры конференции, что в ближайшие годы столица должна была бы запретить поставщикам услуги такси и извоза на основании интернет-платформ использовать автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями. Читать далее...

Скорбящего ребенка не должно поглотить горе

Детский лагерь поддержки в трауре помогает справиться с потерей члена семьи. Читать далее...

Китт: ступенчатый подоходный налог вызовет искушение от него творчески уклониться

Бывший глава Swedbank Роберт Китт сказал в ходе налоговых дебатов на ежегодной конференции PwC, что ступенчатый подоходный налог уменьшил бы прозрачность нашей бизнес-среды и его труднее администрировать. Читать далее...

Китайские миллионы разделили жителей Эстонии на два лагеря

Когда разговор заходит о привлечении китайских инвестиций, сторонников и скептиков среди жителей Эстонии оказывается почти поровну. Читать далее...

СМИ сообщили о попытке самоубийства профессора Соколова во время следственного эксперимента

В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти отказались подтвердить или опровергнуть информацию о том, что бывший доцент СПбГУ Олег Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента 15 ноября на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. Читать далее...

Удивительное рядом: сон привел жительницу Эстонии к джекпоту в размере 400 000 евро

В прошлую среду, 13 ноября, в телепередаче Suur Lotokolmapäev был разыгран джекпот Bingo loto в размере 400 000 евро. Выигрышный билет был куплен в интернете. Читать далее...

Здание Эстонской гимназии в Нарве станет меньше, а улица Харидусе - длиннее

В Нарве проходит архитектурный конкурс, цель которого - определить облик будущей эстонской основной школы, в которую будет преобразована нынешняя Эстонская гимназия. Уже известно, что большую часть школьного здания снесут, останется только его историческая часть. При этом, улица Харидусе, которая когда-то была перегорожена школьным зданием, снова будет продолжаться до Темного сада. Читать далее...

В Швеции прекратили дело по обвинению Ассанжа в изнасиловании

Прокуратура Швеции прекратила предварительное расследованию по делу, в рамках которого основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обвинялся в изнасилования. Отказ от продолжения дела объяснили слабыми доказательствами вины Ассанжа. Читать далее...

На Батарейную тюрьму позарился лишь один покупатель

На участие в открытом аукционе по продаже Батарейной морской крепости была подана всего одна заявка. Следующим шагом будет проверка представленных участником аукциона документов и их соответствия выдвинутым условиям. Если эти условия соблюдены, откроют второй конверт с ценовым предложением потенциального покупателя. Если аукцион окажется успешным, то единственный участник будет считаться победителем и к середине декабря будут подтверждены результаты. Читать далее...

Прямо из коробки: новый телефон Nokia 7.2 – большие возможности за маленькие деньги

Новая модель мобильного телефона Nokia совместного производства Финляндии и Китая поступила в продажу. Стоит признать, что речь идет об устройстве с очень симпатичным дизайном и, учитывая цену, с нормальными характеристиками. Но как всегда – есть и недостатки. Читать далее...

Изгнанный из кемеровской группировки отщепенец приговорен в Эстонии к крупному сроку

Бывший член кемеровской преступной группировки, который был изгнан из нее за самоуправство, приговорен в Эстонии к восьми годам лишения свободы за наркопреступления. Читать далее...

В Нарве отец швырнул четырехлетнего сына об стену