Картина дня: увольнение директора школы, резонансное высказывание Хельме и отмывание денег в SEB

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями вторника.
Директор школы уволен в связи с насилием: школьный совет и учителя против увольнения
«Нам стали известны заслуживающие сожаления систематические случаи избиений в Хаабнеэмеской школе, которые начались еще в ноябре прошлого года, и о которых руководитель школы своевременно не известил работодателя, то есть волостное управление, чтобы происходящим можно было заняться сразу и правомерно», - сказала сегодня старейшина волости Виймси Лайне Рандъярв. Читать далее...
Учителя школы Хаабнеэме поддерживают уволенного директора и готовы бастовать
Управа волости Виймси в чрезвычайном порядке расторгла трудовой договор с директором школы Хаабнеэме Сирье Тоомла, оправдывая это систематическими случаями насилия в школе. Однако школьный совет и учителя поддерживают Сирье Тоомла и называют ее увольнение проявлением упрямства со стороны волости. Читать далее...
Ратас ответил Хельме: нет необходимости подвергать сомнению наше членство в НАТО
Членство Эстонии в НАТО - приоритет, и жизнеспособность альянса нет смысла ставить под сомнение, подчеркнул премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия) после того, что сказал зарубежным СМИ министр внутренних дел Март Хельме. Читать далее...
Соцдемы требуют от Ратаса отправить в отставку главу МВД Хельме
Оппозиционная Социал-демократическая партия требует от премьер-министра Юри Ратаса освободить от должности министра внутренних дел Марта Хельме, ставящего под сомнение дееспособность НАТО. Читать далее...
Под подозрение в скандале с отмыванием денег через SEB попали 194 бизнес-клиента
Шведская телепередача Uppsdrag granskning передала банку SEB имена 184 бизнес-клиентов, с 95% которых деловые отношения были прекращены. Читать далее...
Финляндия решила сойти с поезда Rail Baltic
В феврале этого года Финляндия сообщила о своем желании принять участие в проекте Rail Baltic, но после весенних парламентских выборов новое правительство решило отказаться от этой идеи. Финские СМИ писали, что проведенное по заказу правительства исследование показало, что страны Балтии в недостаточной степени вовлечены в проект. Читать далее...
Стало известно, как сильно вырастет минимальная зарплата в ближайшие годы
Во вторник представители Центрального союза профсоюзов Эстонии и Центрального союза работодателей приняли предложение государственного примирителя о том, чтобы заключить на два года договор, по которому в будущем году минимальная зарплата с 1 января наступающего года составит 584 евро в месяц, а в 2021 году составит 40 процентов от средней зарплаты. Читать далее...
Рыбный скандал: Финляндия боится нашествия листерии из Эстонии
Заместитель гендиректора Ветеринарно-продовольственного департамента Эстонии Олев Калда заверил финские масс-медиа, что не считает вероятным распространение агрессивной бактерии листерии из Эстонии в Финляндию, и пообещал, что департамент сделает все возможное для того, чтобы это не случилось. Читать далее...
Посольство России в Эстонии посоветовало Антсу Лаанеотсу «вылезти из танка»
Посольство РФ в Эстонии опровергло высказывания бывшего командующего Силами обороны Эстонии, а ныне депутата парламента Антса Лаанеотса о подготовке Россией агрессии против стран Балтии и призвало его активнее действовать в качестве члена парламентской группы по связям с Россией. Читать далее...
Тийт Терик: Таллинн должен запретить такси с бензиновыми и дизельными двигателями
Председатель Таллиннского городского собрания Тийт Терик сказал на проходившей во вторник в Котле культуры конференции, что в ближайшие годы столица должна была бы запретить поставщикам услуги такси и извоза на основании интернет-платформ использовать автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями. Читать далее...
Скорбящего ребенка не должно поглотить горе
Детский лагерь поддержки в трауре помогает справиться с потерей члена семьи. Читать далее...
Китт: ступенчатый подоходный налог вызовет искушение от него творчески уклониться
Бывший глава Swedbank Роберт Китт сказал в ходе налоговых дебатов на ежегодной конференции PwC, что ступенчатый подоходный налог уменьшил бы прозрачность нашей бизнес-среды и его труднее администрировать. Читать далее...
Китайские миллионы разделили жителей Эстонии на два лагеря
Когда разговор заходит о привлечении китайских инвестиций, сторонников и скептиков среди жителей Эстонии оказывается почти поровну. Читать далее...
СМИ сообщили о попытке самоубийства профессора Соколова во время следственного эксперимента
В пресс-службе ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти отказались подтвердить или опровергнуть информацию о том, что бывший доцент СПбГУ Олег Соколов пытался покончить с собой во время следственного эксперимента 15 ноября на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. Читать далее...
Удивительное рядом: сон привел жительницу Эстонии к джекпоту в размере 400 000 евро
В прошлую среду, 13 ноября, в телепередаче Suur Lotokolmapäev был разыгран джекпот Bingo loto в размере 400 000 евро. Выигрышный билет был куплен в интернете. Читать далее...
Здание Эстонской гимназии в Нарве станет меньше, а улица Харидусе - длиннее
В Нарве проходит архитектурный конкурс, цель которого - определить облик будущей эстонской основной школы, в которую будет преобразована нынешняя Эстонская гимназия. Уже известно, что большую часть школьного здания снесут, останется только его историческая часть. При этом, улица Харидусе, которая когда-то была перегорожена школьным зданием, снова будет продолжаться до Темного сада. Читать далее...
В Швеции прекратили дело по обвинению Ассанжа в изнасиловании
Прокуратура Швеции прекратила предварительное расследованию по делу, в рамках которого основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обвинялся в изнасилования. Отказ от продолжения дела объяснили слабыми доказательствами вины Ассанжа. Читать далее...
На Батарейную тюрьму позарился лишь один покупатель
На участие в открытом аукционе по продаже Батарейной морской крепости была подана всего одна заявка. Следующим шагом будет проверка представленных участником аукциона документов и их соответствия выдвинутым условиям. Если эти условия соблюдены, откроют второй конверт с ценовым предложением потенциального покупателя. Если аукцион окажется успешным, то единственный участник будет считаться победителем и к середине декабря будут подтверждены результаты. Читать далее...
Прямо из коробки: новый телефон Nokia 7.2 – большие возможности за маленькие деньги
Новая модель мобильного телефона Nokia совместного производства Финляндии и Китая поступила в продажу. Стоит признать, что речь идет об устройстве с очень симпатичным дизайном и, учитывая цену, с нормальными характеристиками. Но как всегда – есть и недостатки. Читать далее...
Изгнанный из кемеровской группировки отщепенец приговорен в Эстонии к крупному сроку
Бывший член кемеровской преступной группировки, который был изгнан из нее за самоуправство, приговорен в Эстонии к восьми годам лишения свободы за наркопреступления. Читать далее...
В Нарве отец швырнул четырехлетнего сына об стену
Нарвская полиция накануне возбудила уголовное дело, в котором молодого отца подозревают в насилии над собственным ребенком. Читать далее...