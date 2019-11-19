В одном из регионов Эстонии произошли кражи в стиле 90-х

Жертвами этих бандитских налетов стал магазин-кафе "Анна" в деревне Анна, находящееся у шоссе Таллинн-Тарту и магазин рабочей одежды в поселке Роозна-Аллику Niine TKV.

В оба магазина неизвестные проникли через окна и вынесли найденные в магазине наличные. Из магазина в Анна для храбрости прихватили с полок несколько бутылок алкголя.

По словам продавца, сначала вор забрал с собой две кассы. Когда он позже обнаружил, что они пустые, он вернулся в магазин и стал обшаривать подсобку. Там он обнаружил 800 евро наличными. Тогда мужчина поспешил скрыться, потому что когда он зашел в подсобку, сработала охранная сигнализация.

Из магазина рабочей одежды в Роозна-Аллику вор также вынес наличные, по словам владельца, около ста евро.

Оба магазина обратились в полицию, находящийся в Анне магазин передал следователям записи с камеры наблюдения. На записях видно, что вор знает о присутствии камер и прячет свою лицо с помощью платка или маски.

Старший участковый Пайдеского отделения полиции Прийт Сеэрд сказал, что, к счастью, вторжения в магазины не очень распространены, но в определенное время случаются волнами. «Особенно тогда, когда на улице часто темнота, под покровом которой удобно действовать незаметно», - сказал он.