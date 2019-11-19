Видео: если вы узнаете человека в маске, немедленно свяжитесь с полицией

18 ноября два продавца сообщили в полицию, что в разных районах Пайде ночью через окно в магазины вломились злоумышленники и украли наличные деньги. Воры действовали умело и смогли спрятаться от камер наблюдения. Оба преступления обнаружили пришедшие утром на работу продавцы, передает Järva Teataja.
Жертвами этих бандитских налетов стал магазин-кафе "Анна" в деревне Анна, находящееся у шоссе Таллинн-Тарту и магазин рабочей одежды в поселке Роозна-Аллику Niine TKV.
В оба магазина неизвестные проникли через окна и вынесли найденные в магазине наличные. Из магазина в Анна вор для храбрости прихватил с полок несколько бутылок алкоголя.
По словам продавца, сначала он забрал две кассы. Когда он позже обнаружил, что они пустые, вернулся в магазин и стал обшаривать подсобку. Там он обнаружил 800 евро наличными и поспешил скрыться, потому что в подсобке сработала охранная сигнализация.
Из магазина рабочей одежды в Роозна-Аллику вор также вынес наличные: по словам владельца, около ста евро.
Потерпевшие обратились в полицию, из магазина, находящегося в Анне, были переданы записи с камеры наблюдения. На записях видно, что вор знает о присутствии камер и прячет свою лицо под платком или маской.
Старший участковый Пайдеского отделения полиции Прийт Сеэрд сказал, что, к счастью, вторжения в магазины не очень распространены, но в определенное время происходят волнообразно. «Особенно, когда на улице темнота, под покровом которой удобно действовать незаметно», - сказал он.
Сеэрд отметил, что в свете недавних происшествий всем владельцам магазинов стоит подумать о безопасности немного больше. Может быть, около магазина стоит оставлять на ночь свет, пригодится сигнализация и присутствие камер слежения. «И конечно, в магазине нельзя оставлять на ночь большое количество наличных», - предупредил он.
Полиция просит помощи общественности в установлении личности совершившего кражу в магазине в Ярвамаа.
В деревне Анна, Пайде, 18 ноября в 1:30 неизвестный пробрался в магазин через окно и, по первоначальным данным, украл из кассы около 800 евро.
Полиция просит всех, кто мог той ночью в деревне Анна в районе магазина видеть или слышать подозрительные передвижения или узнает человека на видео, позвонить по номеру 5346 999 или написать э-мейл на адрес laane.vihje@politsei.ee.