Видео: если вы узнаете человека в маске, немедленно свяжитесь с полицией

Жертвами этих бандитских налетов стал магазин-кафе "Анна" в деревне Анна, находящееся у шоссе Таллинн-Тарту и магазин рабочей одежды в поселке Роозна-Аллику Niine TKV.

Под покровом темнотывор вломился в магазин-кафе в Анна через окно на террасе. ФОТО: SUZANNE PLUNKETT/REUTERS

В оба магазина неизвестные проникли через окна и вынесли найденные в магазине наличные. Из магазина в Анна вор для храбрости прихватил с полок несколько бутылок алкоголя.

По словам продавца, сначала он забрал две кассы. Когда он позже обнаружил, что они пустые, вернулся в магазин и стал обшаривать подсобку. Там он обнаружил 800 евро наличными и поспешил скрыться, потому что в подсобке сработала охранная сигнализация.

Из магазина рабочей одежды в Роозна-Аллику вор также вынес наличные: по словам владельца, около ста евро.

Потерпевшие обратились в полицию, из магазина, находящегося в Анне, были переданы записи с камеры наблюдения. На записях видно, что вор знает о присутствии камер и прячет свою лицо под платком или маской.

Старший участковый Пайдеского отделения полиции Прийт Сеэрд сказал, что, к счастью, вторжения в магазины не очень распространены, но в определенное время происходят волнообразно. «Особенно, когда на улице темнота, под покровом которой удобно действовать незаметно», - сказал он.

Сеэрд отметил, что в свете недавних происшествий всем владельцам магазинов стоит подумать о безопасности немного больше. Может быть, около магазина стоит оставлять на ночь свет, пригодится сигнализация и присутствие камер слежения. «И конечно, в магазине нельзя оставлять на ночь большое количество наличных», - предупредил он.