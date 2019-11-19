Удивительное рядом: сон привел жительницу Эстонии к джекпоту в размере 400 000 евро

Работающая в сфере финансов женщина из Рапламаа выиграла благодаря купленному в интернете билету Bingo loto с двумя игровыми полями 399 718 евро. Победные цифры женщина выбирала сама. По ее словам, в лотерею она играет редко - шесть-семь раз в год. Помимо Bingo loto, она покупает также билеты Eurojackpot.

О своем выигрыше женщина узнала на следующий день после выхода телепередачи. Она прочитала на одном из порталов соответствующую новость, вспомнила, что у нее тоже есть лотерейный билет, и зашла в свой игровой аккаунт. Она несколько раз обновляла страницу, так как не могла поверить в свою удачу.

Оформлять свой выигрыш жительница Рапламаа пришла с мужем. Супруг сказал, что, скорее всего, большую часть выигрыша они инвестируют в будущее, но, конечно, будут реализованы и желания всех членов семьи. В семье растут маленькие дети. Возможно, будет погашен жилищный кредит.

Победительница рассказала, что купить лотерейный билет ее побудил приснившийся накануне сон: часть цифр ей как раз приснилась. Женщина и ранее замечала, что чтение знаков в повседневной жизни (она ежедневно работает с цифрами!) приносит ей удачу.