Здание Эстонской гимназии в Нарве станет меньше, а улица Харидусе - длиннее

Вместо большой школы - два отдельных квартала

Объявлен архитектурный конкурс для перестройки нарвской Эстонской гимназии в основную школу. Несколько архитектурных бюро уже откликнулись, в управе ожидают эскизов от участников конкурса до 10 декабря.

“Конкурс интересный, потому что это Старый город, частичная реконструкция старого здания. Это серьезный вызов для архитекторов. Я, честно говоря, ожидаю его окончания с нетерпением”, - сказал главный архитектор Нарвы Иван Сергеев.

Детальная планировка участка под школой сейчас находится на этапе публичного обсуждения - заинтересованные горожане могут оставить в Департаменте архитектуры и городского планирования свои замечания и предложения.

Планируется, что участок под школой будет разбит на три отдельных участка, как это было в довоенной Нарве: рядом с более старой частью эстонской школы сформируется замкнутый квартал, а на месте школьного спортзала образуется пустой участок, который в будущем также можно будет застроить как квартал, характерный для Старого города. Между этими кварталами будет продлена улица Харидусе, которая сейчас упирается в школьное здание.

Восстановленная часть улицы Харидусе будет пешеходной. От городской поликлиники можно будет пройти по ней до Темного сада, между Эстонской школой и Ваналиннаской государственной школой с одной стороны и Нарвской музыкальной школой - с другой стороны.

“По конкурсному заданию сносится всё, кроме исторической части здания. Потому что сейчас общая полезная площадь школы больше 4500 квадратных метров, а нам нужно 1500 примерно”, - объяснил Иван Сергеев.

Архитекторы, участвующие в конкурсе, должны предусмотреть возможность в будущем увеличить площадь школы, формируя замкнутый квартал.

“Департамент развития экономики выразил желание оставить возможность достроить потом спортзал, а также увеличить школу до 250 человек, если это будет необходимо, - сказал Иван Сергеев. - На данный момент конкурс подразумевает, что там будет учиться всего 135 учеников”.

Чистая математика

Директор Эстонской гимназии Ута Кроон-Ассафрей рассказала, что сейчас в здесь учится 174 человека.

“Но у нас это менее стабильная цифра, чем в школах побольше, - говорит директор. - Если кто-то откуда-то приезжает - а, например, в январе одна семья переезжает в Нарву - то эта цифра снова меняется”.

“В Innove посчитали, сколько квадратных метров нужно для такого количества учеников. Вот и получилась такая площадь. Это чистая математика, к сожалению”, - сказала директор нарвской Эстонской гимназии о планируемом уменьшении площади школы.

По словам директора, старый корпус сейчас мало используется для проведения уроков. То есть, школа могла бы разместиться и на меньшей площади. Но простое деление квадратных метров на учеников не учитывает специфику немногочисленной эстонской общины в Нарве.