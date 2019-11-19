Здание Эстонской гимназии в Нарве станет меньше, а улица Харидусе - длиннее

В Нарве проходит архитектурный конкурс, цель которого - определить облик будущей эстонской основной школы, в которую будет преобразована нынешняя Эстонская гимназия. Уже известно, что большую часть школьного здания снесут, останется только его историческая часть. При этом, улица Харидусе, которая когда-то была перегорожена школьным зданием, снова будет продолжаться до Темного сада.
Вместо большой школы - два отдельных квартала
Объявлен архитектурный конкурс для перестройки нарвской Эстонской гимназии в основную школу. Несколько архитектурных бюро уже откликнулись, в управе ожидают эскизов от участников конкурса до 10 декабря.
“Конкурс интересный, потому что это Старый город, частичная реконструкция старого здания. Это серьезный вызов для архитекторов. Я, честно говоря, ожидаю его окончания с нетерпением”, - сказал главный архитектор Нарвы Иван Сергеев.
Детальная планировка участка под школой сейчас находится на этапе публичного обсуждения - заинтересованные горожане могут оставить в Департаменте архитектуры и городского планирования свои замечания и предложения.
Планируется, что участок под школой будет разбит на три отдельных участка, как это было в довоенной Нарве: рядом с более старой частью эстонской школы сформируется замкнутый квартал, а на месте школьного спортзала образуется пустой участок, который в будущем также можно будет застроить как квартал, характерный для Старого города. Между этими кварталами будет продлена улица Харидусе, которая сейчас упирается в школьное здание.
Восстановленная часть улицы Харидусе будет пешеходной. От городской поликлиники можно будет пройти по ней до Темного сада, между Эстонской школой и Ваналиннаской государственной школой с одной стороны и Нарвской музыкальной школой - с другой стороны.
“По конкурсному заданию сносится всё, кроме исторической части здания. Потому что сейчас общая полезная площадь школы больше 4500 квадратных метров, а нам нужно 1500 примерно”, - объяснил Иван Сергеев.
Архитекторы, участвующие в конкурсе, должны предусмотреть возможность в будущем увеличить площадь школы, формируя замкнутый квартал.
“Департамент развития экономики выразил желание оставить возможность достроить потом спортзал, а также увеличить школу до 250 человек, если это будет необходимо, - сказал Иван Сергеев. - На данный момент конкурс подразумевает, что там будет учиться всего 135 учеников”.
Чистая математика
Директор Эстонской гимназии Ута Кроон-Ассафрей рассказала, что сейчас в здесь учится 174 человека.
“Но у нас это менее стабильная цифра, чем в школах побольше, - говорит директор. - Если кто-то откуда-то приезжает - а, например, в январе одна семья переезжает в Нарву - то эта цифра снова меняется”.
“В Innove посчитали, сколько квадратных метров нужно для такого количества учеников. Вот и получилась такая площадь. Это чистая математика, к сожалению”, - сказала директор нарвской Эстонской гимназии о планируемом уменьшении площади школы.
По словам директора, старый корпус сейчас мало используется для проведения уроков. То есть, школа могла бы разместиться и на меньшей площади. Но простое деление квадратных метров на учеников не учитывает специфику немногочисленной эстонской общины в Нарве.
“Проблема у нас в том, что наполняемость классов неполная, - говорит Ута Кроон-Ассафрей. - Не во всех классах, но в некоторых. Класс есть, но в нем нет 24 человек. Поэтому по подсчетам получается, что учеников у нас мало, но это не значит, что у нас классов нет. Однозначно, будет интересно, но против нормативов особенно не пойдешь. Матрицу, по которой это высчитывали, делали не в Нарве”.
Строителей ждут в 2021 году
Директор нарвского Департамента развития и экономики Юрий Сайя сообщил, что снос и строительные работы в Эстонской гимназии планируется проводить с января 2021 года по март 2021 года.
По первичному плану 85% средств для реконструкции предоставит государство. Но пока нет строительного проекта, точно оценить стоимость невозможно.
“На текущий момент мы говорим, что потребуется 2,7 миллиона, из них только 400 тысяч - это городские деньги, - сказал Юрий Сайя. - Проект будет готов, может быть, к сентябрю 20-го года. И тогда мы будем более-менее представлять стоимость строительных работ”.
Обычно, отметил директор департамента, если строительство оказывается дороже первоначального плана, приходится увеличивать долю города в финансировании.
Кстати, реконструкция Кесклиннаской гимназии будет проводиться на таких же условиях: 85% платит государство, 15% - город. Получается, что от Нарвы потребуется около 900 тысяч, от государства - приблизительно 5,9 млн.
Реконструкция скажется и на других школах
На время сноса части здания учеников нужно будет разместить где-то в другом месте. Заведующая Отделом культуры и член управы Виктория Лутус сообщила, что пока переезд планировать рано, поскольку конкретные даты зависят от того, будут ли в срок решены все архитектурные вопросы.
“Мы, по большому счету, ждем, когда будут решены эти вопросы, чтобы нам двигаться дальше - продумывать переезд школы, организовывать его и так далее”, - сказала Виктория Лутус.
По ее словам, такая же ситуация складывается с Кесклиннаской гимназией, которая превратится в основную школу и будет частично перестроена - там тоже оставят лишь историческое здание, снеся более поздние корпуса. Но вместо них появится небольшая современная пристройка.
По договору с государством, при строительстве в Нарве государственной гимназии город обязался сократить площади муниципальных школ на 7000 квадратных метров. При подписании договора было ясно, что для этого придется либо закрыть одну или две школы, либо снести части каких-то школ, не закрывая их. Уже сейчас понятно, что при реконструкции Кесклиннаской и Эстонской гимназий их площадь заметно сокращается. Будет ли этого сокращения достаточно, чтобы не возвращаться к вопросу закрытия какой-либо школы целиком?
“Это будет видно после того, как пройдет проектирование, - ответила Виктория Лутус. - Сейчас по Кесклиннаской гимназии готов только эскизный проект. Я так понимаю, что дальше стадия непосредственно проектирования здания. Тогда станет известно, на сколько квадратов городу еще нужно будет уменьшить школьную сеть”.