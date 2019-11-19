В Европе прошли десятки обысков и арестов по делу «черных археологов»

Банда проводила незаконные раскопки в Калабрии на юге Италии — в тех местах, которые легальные археологи еще только собирались исследовать. В числе разграбленных бандой памятников оказались поселения V-IV веков до нашей эры. В то время на этой территории находились греческие колонии.

Карабинеры заявили, что следили за группой с мая 2017 года, используя дроны, прослушку и видеонаблюдение, чтобы отследить весь путь находок от мест раскопок до продажи за пределами страны. Банда представляла собой разветвленную и хорошо структурированную сеть, ее посредники работали в Лондоне, Мюнхене, французском Дижоне и Вршаце в Сербии.

Ценности выставляли на продажу через крупные аукционные дома за огромные суммы, уточняет The Guardian.

Карабинеры подчеркнули, что банда безжалостно обходилась с археологическими памятниками: тайные раскопки преступная группировка проводила с использованием экскаватора.

В числе находок оказались керамические вазы, масляные лампы, статуэтки, расписанные тарелки, броши и драгоценные камни. Полиция заявила, что стоимость изъятого составляет более 2 миллионов евро.