Дебют шизофрении: защита не исключила влияния фаз Луны на расчленившего аспирантку доцента

Адвокат преподавателя СПбГУ Олега Соколова, обвиняющегося в убийстве аспирантки, подтвердил информацию о попытке историка покончить с собой, но уточнил, что это произошло не во время следственных действий, а в перерыве между ними, передает Newsru.com.
"Он [суицид] был пресечен действиями полицейских своевременно, угрозы для третьих лиц его действия не представляли, они были направлены исключительно на самого себя", - сказал адвокат Александр Почуев, не приводя подробностей происшествия.
Он отметил, что мысли о самоубийстве начали посещать историка, как только он осознал, что совершил убийство. Видео комментария Почуева публикует издание "Подъём". Адвокат сообщил, что сейчас Соколов находится в удовлетворительном, но "сильно подавленном" состоянии. После попытки суицида профессору проведут дополнительную психиатрическую экспертизу.
Защита настаивает, что Соколов невиновен и рассматривает много версий произошедшего, "вплоть до мистических". "Недавно специалисты по психологии поставили интересный вопрос по поводу Луны, которая была в момент произошедшего в активной фазе. Три дня было до полнолуния. А это известный медицинский факт, о том, что многие дебюты шизофрении совершаются в это время", - рассказал во вторник журналистам.
Одной из версий, почему историк дал признательные показания, адвокаты называют самооговор. В СИЗО "Кресты" Соколова посетил председатель Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Александр Холодов. По словам Почуева, в ходе визита нарушений условий содержания Соколова не выявлено. Историк делит камеру с человеком, впервые обвиняемым по уголовной статье.
9 ноября доцента СПбГУ Олега Соколова достали в пьяном виде из реки Мойки в Петербурге. В его рюкзаке были найдены отсеченные женские кисти рук, а в квартире - фрагменты тела женщины. Убитой оказалась возлюбленная историка, его аспирантка Анастасия Ещенко. Девушка была застрелена из обреза мелкокалиберной винтовки - по данным СМИ, Соколов убил ее во сне. Он намеревался расчленить труп и избавиться от него, а после покончить с собой на глазах туристов в Петропавловской крепости, облачившись в мундир Наполеона: Соколов будучи основателем российского движения военно-исторической реконструкции был одержим фигурой французского императора.
В суде Соколов, срываясь на слезы, заявил, что Ещенко оказалась "чудовищем" и якобы первая напала на него с ножом во время ссоры. В СПбГУ о профессоре ходили противоречивые отзывы. Задолго до шокирующего убийства аспирантки широкое распространение получили истории о том, как с лекции Соколова выволокли студента, задавшего профессору неприятный для него вопрос о плагиате, и об истязании бывшей пассии Соколова. В вузе на оба этих инцидента не обратили должного внимания, теперь же СК проверяет профессора на причастность к другим преступлениям.
После трагедии всплыл еще один забытый криминальный факт из биографии Соколова: в 1981 году он участвовал в съемках сериала и настоял на том, чтобы самостоятельно управлять историческим кораблем. По словам участницы съемок, архитектора Ирины Федоровой, Соколов "до такой степени безобразно вел судно", что утопил его. На борту при этом находились люди, одному из них, ученому Владимиру Сорокину, спастись не удалось. Тогда Соколов получил условный срок благодаря отцу "при погонах".