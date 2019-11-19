Дебют шизофрении: защита не исключила влияния фаз Луны на расчленившего аспирантку доцента

"Он [суицид] был пресечен действиями полицейских своевременно, угрозы для третьих лиц его действия не представляли, они были направлены исключительно на самого себя", - сказал адвокат Александр Почуев, не приводя подробностей происшествия.

Он отметил, что мысли о самоубийстве начали посещать историка, как только он осознал, что совершил убийство. Видео комментария Почуева публикует издание "Подъём". Адвокат сообщил, что сейчас Соколов находится в удовлетворительном, но "сильно подавленном" состоянии. После попытки суицида профессору проведут дополнительную психиатрическую экспертизу.

Защита настаивает, что Соколов невиновен и рассматривает много версий произошедшего, "вплоть до мистических". "Недавно специалисты по психологии поставили интересный вопрос по поводу Луны, которая была в момент произошедшего в активной фазе. Три дня было до полнолуния. А это известный медицинский факт, о том, что многие дебюты шизофрении совершаются в это время", - рассказал во вторник журналистам.

Одной из версий, почему историк дал признательные показания, адвокаты называют самооговор. В СИЗО "Кресты" Соколова посетил председатель Общественной наблюдательной комиссии Петербурга Александр Холодов. По словам Почуева, в ходе визита нарушений условий содержания Соколова не выявлено. Историк делит камеру с человеком, впервые обвиняемым по уголовной статье.

9 ноября доцента СПбГУ Олега Соколова достали в пьяном виде из реки Мойки в Петербурге. В его рюкзаке были найдены отсеченные женские кисти рук, а в квартире - фрагменты тела женщины. Убитой оказалась возлюбленная историка, его аспирантка Анастасия Ещенко. Девушка была застрелена из обреза мелкокалиберной винтовки - по данным СМИ, Соколов убил ее во сне. Он намеревался расчленить труп и избавиться от него, а после покончить с собой на глазах туристов в Петропавловской крепости, облачившись в мундир Наполеона: Соколов будучи основателем российского движения военно-исторической реконструкции был одержим фигурой французского императора.

В суде Соколов, срываясь на слезы, заявил, что Ещенко оказалась "чудовищем" и якобы первая напала на него с ножом во время ссоры. В СПбГУ о профессоре ходили противоречивые отзывы. Задолго до шокирующего убийства аспирантки широкое распространение получили истории о том, как с лекции Соколова выволокли студента, задавшего профессору неприятный для него вопрос о плагиате, и об истязании бывшей пассии Соколова. В вузе на оба этих инцидента не обратили должного внимания, теперь же СК проверяет профессора на причастность к другим преступлениям.