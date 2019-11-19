В Китае зарегистрирован случай бубонной чумы, в карантине находятся 28 человек

В субботу, 16 ноября, у охотника в автономном округе Внутренняя Монголия констатирована бубонная чума, в результате в карантин помещены 28 человек, сообщает американская вещательная компания CNN.
Как свидетельствует информация в распоряжении китайского агентства "Синьхуа", мужчина заразился бубонной чумой после того, как он поймал и съел дикого кролика.
Бубонная чума является наиболее распространенной формой чумы, которая редко передается от человека к человеку. Болезнью можно заразиться инфицированными блохами, а также при контакте с тканями зараженных животных.
На минувшей неделе сообщалось, что два человека в Китае заразились легочной чумой. Легочная чума является самой опасной формой чумы. Если заболевание не лечить, исход всегда оказывается летальным, указывает Всемирная организация здравоохранения.
Чума, которую вызывают бактерии, передаваемые блохами и зараженными животными, может развиваться в трех различных формах. В результате бубонной чумы лимфатические узлы опухают, септическая чума заражает кровь, а легочная чума поражает легкие.