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  • В Китае зарегистрирован случай бубонной чумы, в карантине находятся 28 человек

В Китае зарегистрирован случай бубонной чумы, в карантине находятся 28 человек

Hiina arst bakteriproovi uurimas.

ФОТО: AFP

В субботу, 16 ноября, у охотника в автономном округе Внутренняя Монголия констатирована бубонная чума, в результате в карантин помещены 28 человек, сообщает американская вещательная компания CNN.

Как свидетельствует информация в распоряжении китайского агентства "Синьхуа", мужчина заразился бубонной чумой после того, как он поймал и съел дикого кролика.

Бубонная чума является наиболее распространенной формой чумы, которая редко передается от человека к человеку. Болезнью можно заразиться инфицированными блохами, а также  при контакте с тканями зараженных животных.

На минувшей неделе сообщалось, что два человека в Китае заразились легочной чумой.  Легочная чума является самой опасной формой чумы. Если заболевание не лечить, исход всегда оказывается летальным, указывает Всемирная организация здравоохранения.

Чума, которую вызывают бактерии, передаваемые блохами и зараженными животными, может развиваться в трех различных формах. В результате бубонной чумы лимфатические узлы опухают, септическая чума заражает кровь, а легочная чума поражает легкие.

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