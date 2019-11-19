В Пензе два человека сварились заживо в машине, упавшей в яму с кипятком

Как пишет Newsru.com, провал грунта произошел в связи с прорывом трубы горячего водоснабжения, в яму упал автомобиль Lada Largus. По данным на сайте местного отделения СК РФ, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум лицам.

По данным портала PenzaNews, на месте происшествия присутствуют заместитель председателя правительства Пензенской области Дмитрий Семенов, глава администрации Октябрьского района города Евгений Гусейнов и представители экстренных служб. Автомобиль и тела двоих погибших извлечены из ямы, из которой валит пар.

Как сообщил изданию "Подъём" технический директор эксплуатирующей организации "Т Плюс Теплосеть Пенза" Василий Журавлёв, незадолго до аварии теплотрассу проверяли и не обнаружили никаких проблем. "Мы были сегодня утром тут, никаких порывов и парений не было. Мы постоянно отслеживаем показатели, всё было в норме, никаких не было вопросов. Теплотрасса была в работе", - заявил Журавлев, выразив соболезнования родным и близким погибших и пообещав организовать их похороны и выплатить компенсации.

В пресс-службе губернатора Пензенской области и правительстве области также подчеркнули, что на аварийном дорожном участке ранее все было в порядке и жалоб от жителей не поступало, передает Daily Storm. Однако местные жители с этим не согласны.

Как рассказали "Подъёму" несколько очевидцев, на улице Аустрина уже несколько месяцев местами проваливается асфальт. "Рядом стоит общежитие училища и два стареньких минимагазина. То там, то тут сплошные провалы были. И парило из них, видимо, подмывало давно. Самое страшное, что там всегда много детей и подростков", - заявили люди.