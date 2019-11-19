Вт, 19.11.2019
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В Швеции прекратили дело по обвинению Ассанжа в изнасиловании

Джулиан Ассанж.

ФОТО: PETER NICHOLLS/REUTERS

Прокуратура Швеции закрыла предварительное расследованию по делу, в рамках которого основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обвинялся в изнасилования. Отказ от продолжения дела объяснили слабыми доказательствами вины Ассанжа, передает РБК.

«Я считаю, что состояние доказательств ослабло таким образом, что больше нет никаких оснований для продолжения расследования», — пояснила заместитель прокурора Ева-Мари Перссон.

Следствие в отношении Джулиана Ассанжа началось в 2010 году в Швеции вскоре после приезда туда идеолога WikiLeaks. О насилии с его стороны заявили две женщины, сам Ассанж связи с ними не отрицал, но утверждал, что все происходило по взаимному согласию.

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