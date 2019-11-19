В Швеции прекратили дело по обвинению Ассанжа в изнасиловании

Прокуратура Швеции закрыла предварительное расследованию по делу, в рамках которого основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обвинялся в изнасилования. Отказ от продолжения дела объяснили слабыми доказательствами вины Ассанжа, передает РБК.
«Я считаю, что состояние доказательств ослабло таким образом, что больше нет никаких оснований для продолжения расследования», — пояснила заместитель прокурора Ева-Мари Перссон.
Следствие в отношении Джулиана Ассанжа началось в 2010 году в Швеции вскоре после приезда туда идеолога WikiLeaks. О насилии с его стороны заявили две женщины, сам Ассанж связи с ними не отрицал, но утверждал, что все происходило по взаимному согласию.