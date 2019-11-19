Директор школы уволен в связи с насилием: школьный совет и учителя против увольнения

«На основании поступившей к нам информации мы сразу оповестили полицию, которая на сегодняшний день возбудила уголовное дело, - добавила Рандъярв. – Поскольку следствие еще идет, мы не можем комментировать и раскрывать детали происходившего. Далее делом будет заниматься прокуратура».

Пыхьяская окружная прокуратура сообщила, что на основании поступившего заявления 7 ноября было возбуждено уголовное дело: «Согласно поступившей информации, учитель одного из начальных классов неоднократно толкал своих учеников, чем причинял им боль. В данный момент подозрения учителю еще не предъявлены, сначала прокуратура хочет допросить потерпевших».

Из-за того, что директор школы Сирье Тоомла не исполнила свою обязанность по информированию, в школе возникло неправильное понимание происходящего, а потому стало возможным продолжение случаев насилия, что привело к их эскалации. Кроме того, школа не приняла меры для прекращения противоправного поведения, это сделала волостная управа, направив в октябре 2019 года заявление в полицию – в тот же день, как обстоятельства происходящего стали управе известны.

«Мы в полном шоке», - объяснила Рандъярв тот факт, что первые сообщения о систематических, длившихся около года избиениях, дошли до властей только теперь. «Обеспечение безопасной учебной и рабочей среды в школе является абсолютным приоритетом для волости и, прежде всего, это является повседневной задачей назначенного управой на эту должность директора – обеспечивать безопасность и незамедлительно информировать работодателя о случаях, которые этой безопасности могут угрожать. Сирье Тоомла как руководитель школы не исполнила свои служебные обязанности, поэтому мы не можем позволить ей продолжить занимать эту должность».

Сегодня, по словам Рандъярв, сложно утверждать, что случаи избиения скрывались умышленно или из-за служебной халатности не были приняты в использование методы решения ситуации: «В любом случае, директор на сто процентов несет ответственность. Поступившая нам информация ужасна, и не оставила нам возможности не реагировать».

Исходя из 88 статьи Закона о трудовом договоре, у работодателя есть право расторгнуть трудовой договор в экстренном порядке, если есть причины, которые не позволяют продолжить трудовые отношения. Кроме того, договор расторгается в экстренном порядке согласно пятому пункту первой части 88 статьи того же закона по причине утраты доверия к работнику, произошедшей из-за неисполнения обязанности оповещения, сокрытия важной информации в течение долгого времени о происходивших в школе случаях насилия, а также из-за непринятия мер по прекращению противоправных действий.

Решение о назначении нового руководителя волостная управа примет при первой же возможности, после разговора с администрацией школы: «Надеемся, что в такой сложной ситуации заместитель директора сможет восстановить доверие и нормальный повседневный рабочий ритм. Конкурс на замещение должности будет объявлен на следующей неделе».

Сирье Тоомла работала директором Хаабнеэмеской школы с 8 июля 2014 года.

Доверенное лицо профсоюза работников школы в Хаабнеэме волости Виймси Проомет Торга утверждает, что власти волости игнорировали неоднократные обращения школы по поводу проявлявшего насилие учителя, а директора школы Сирье Тоомла уволили после того, как она попросила помощи юриста волостной управы, чтобы корректно, с соблюдением законных актов, уволить этого учителя.