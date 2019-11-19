Руководители эстонских школ сказали свое решительное «нет» идее легализации конопли

Эстонское объединение руководителей школ (Eesti Koolijuhtide Ühendus) не поддерживает идею легализации марихуаны, сообщает Rus.ERR.
«Руководители школ обеспокоены употреблением конопли среди молодежи, поскольку ее употребление препятствует мотивации и концентрации. Это может привести к тому, что ученики не смогут окончить школу, что повлияет на успех общества в целом», - говорится в письме, которое объединение направило в социальную комиссию Рийгикогу.
Напомним, что ранее в парламент поступило коллективное обращение «Эстония нуждается в реформе конопли», авторы которого призывают урегулировать рынок каннабиса.
«Объединение руководителей школ не поддерживает изложенные в этой петиции предложения по легализации конопли, - отметили руководители школ, добавив, что ее авторы потрудились над созданием привлекательного текста, но трудно понять, какова настоящая цель авторов этого обращения.