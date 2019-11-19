Руководители эстонских школ сказали свое решительное «нет» идее легализации конопли

«Руководители школ обеспокоены употреблением конопли среди молодежи, поскольку ее употребление препятствует мотивации и концентрации. Это может привести к тому, что ученики не смогут окончить школу, что повлияет на успех общества в целом», - говорится в письме, которое объединение направило в социальную комиссию Рийгикогу.