На Батарейную тюрьму позарился лишь один покупатель

Начальная цена аукциона составляет 4,5 миллиона евро, и выигрывает самая высокая ставка. Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 60 дней с момента подтверждения результатов.

Целью аукциона было найти покупателя Батарейной морской крепости, который готов и способен отремонтировать крепость как важный исторический памятник, а также развивать объект недвижимости, важный для всего Таллинна и Каламая в частности. Госпредприятие Riigi Kinnisvara, которому сейчас принадлежит Батарейная морская крепость, будет стремиться полностью поддержать будущего собственника в восстановлении и развитии Батареи.

В продаже три участка недвижимости: Каларанна, 28, Каларанна, 30 и Весиленнуки, 4. Права и обязанности, вытекающие из детальных планировок, передаются будущему собственнику недвижимости. На участках можно строить до одиннадцати зданий жилого, коммерческого и социального назначений. Более подробную информацию об условиях продажи можно найти на сайте www.patarei.eu.