Вт, 19.11.2019
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На Батарейную тюрьму позарился лишь один покупатель

ФОТО: patarei.eu

На участие в открытом аукционе по продаже Батарейной морской крепости была подана всего одна заявка. Следующим шагом будет проверка представленных участником аукциона документов и их соответствия выдвинутым условиям. Если эти условия соблюдены, откроют второй конверт с ценовым предложением потенциального покупателя. Если аукцион окажется успешным, то единственный участник будет считаться победителем и к середине декабря будут подтверждены результаты.

Начальная цена аукциона составляет 4,5 миллиона евро, и выигрывает самая высокая ставка. Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 60 дней с момента подтверждения результатов.

Целью аукциона было найти покупателя Батарейной морской крепости, который готов и способен отремонтировать крепость как важный исторический памятник, а также развивать объект недвижимости, важный для всего Таллинна и Каламая в частности. Госпредприятие Riigi Kinnisvara, которому сейчас принадлежит Батарейная морская крепость, будет  стремиться полностью поддержать будущего собственника в восстановлении и развитии Батареи.

В продаже три участка недвижимости: Каларанна, 28, Каларанна, 30 и Весиленнуки, 4. Права и обязанности, вытекающие из детальных планировок, передаются будущему собственнику недвижимости. На участках можно строить до одиннадцати зданий жилого, коммерческого и социального назначений. Более подробную информацию об условиях продажи можно найти на сайте www.patarei.eu.

Батарейная морская крепость, построенная почти 200 лет назад, расположена в уникальном и быстро развивающемся Пыхья-Таллинне. Благодаря своей уникальной архитектуре крепость производит сильное впечатление как на суше, так и с моря.

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