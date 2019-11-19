На Батарейную тюрьму позарился лишь один покупатель

На участие в открытом аукционе по продаже Батарейной морской крепости была подана всего одна заявка. Следующим шагом будет проверка представленных участником аукциона документов и их соответствия выдвинутым условиям. Если эти условия соблюдены, откроют второй конверт с ценовым предложением потенциального покупателя. Если аукцион окажется успешным, то единственный участник будет считаться победителем и к середине декабря будут подтверждены результаты.
Начальная цена аукциона составляет 4,5 миллиона евро, и выигрывает самая высокая ставка. Договор купли-продажи заключается с победителем в течение 60 дней с момента подтверждения результатов.
Целью аукциона было найти покупателя Батарейной морской крепости, который готов и способен отремонтировать крепость как важный исторический памятник, а также развивать объект недвижимости, важный для всего Таллинна и Каламая в частности. Госпредприятие Riigi Kinnisvara, которому сейчас принадлежит Батарейная морская крепость, будет стремиться полностью поддержать будущего собственника в восстановлении и развитии Батареи.
В продаже три участка недвижимости: Каларанна, 28, Каларанна, 30 и Весиленнуки, 4. Права и обязанности, вытекающие из детальных планировок, передаются будущему собственнику недвижимости. На участках можно строить до одиннадцати зданий жилого, коммерческого и социального назначений. Более подробную информацию об условиях продажи можно найти на сайте www.patarei.eu.
Батарейная морская крепость, построенная почти 200 лет назад, расположена в уникальном и быстро развивающемся Пыхья-Таллинне. Благодаря своей уникальной архитектуре крепость производит сильное впечатление как на суше, так и с моря.