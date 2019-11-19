Протесты в Гонконге. ФОТО: ADNAN ABIDI/REUTERS

Большинство вузов Гонконга предложили своим студентам временно перейти на удаленное обучение, а иностранцам даже предложили уехать домой в целях безопасности. Русская служба Би-би-си поговорила с русскоязычными студентами, аспирантами и преподавателями разных университетов об их отношении к непрекращающимся протестам и о том, видят ли они угрозу своей безопасности.

В мае этого года Ксения (фамилию девушка просила не называть) окончила магистратуру гуманитарного Университета Линнань в Гонконге и вместе с сокурсниками с нетерпением ждала 21 ноября - на этот день была назначена торжественная церемония выдачи дипломов. Но в середине ноября выпускникам сообщили, что всё откладывается на неопределенный срок.

"Объяснили нарушениями транспортной системы и конфликтами во многих районах города. К тому же, кампус пострадал от радикально настроенных протестующих - построены баррикады, заблокированы лифты, разбиты стеклянные двери в здании, где расположена столовая", - рассказывает Ксения, комментируя решение вуза.

При этом многие однокашники Ксении из материкового Китая, а таких, по ее словам, много, уже давно решили не возвращаться в Гонконг на выпускной: "Негативное отношение к ним у протестующих гонконгцев сейчас на пике".

Примерно в то же время, как руководство Университета Линнань решило отложить выпускной, другие вузы открытым текстом рекомендовали своим иностранным студентам досрочно заканчивать семестр и паковать чемоданы.

Вскоре стало очевидно, что эти призывы не были беспочвенными: в ночь на понедельник полиция окружила здание Политехнического университета в Гонконге, заблокировав внутри около 500 протестующих.

Тех, кто пытается покинуть здание, задерживают. Полицейские предупредили, что могут применить огнестрельное оружие.

Алена: "арестовывают всех подряд"

Студентка Китайского университета Гонконга (CUHK) Алена купила билет на родину на следующее же утро, как только узнала об отмене занятий. Однако, по ее словам, с вопросами безопасности это было почти не связано, в ее случае она просто обрадовалась ранним каникулам.

Хотя многие иностранцы, в первую очередь, китайцы с материка, уехали в первые два дня волнений на территории кампуса, всерьез опасаясь за свою жизнь.

CUHK стал первым университетом, на территории которого произошли серьезные столкновения полиции с протестующими студентами.

"В прошлый понедельник начались волнения, закрыли метро, потом и столовые. Впоследствии местный магазин стал основным источником еды для оставшихся на кампусе, руководство школы договорилось о регулярных поставках", - вспоминает Алена.

Пустые полки магазинов, отмена занятий, пустые офисы, неработающие службы университета и вдобавок баррикады на входах - все это, говорит студентка, доставляло неудобства, но лично ее не напрягало: на войне как на войне.

"Стало опаснее, но я не испытываю никакой угрозы непосредственно со стороны протестующих. В последнее время было трудно выбраться на выходные в город, но только из-за полиции, которая применяла слезоточивый газ на каждый чих и арестовывала всех подряд", - рассказывает Алена.

По ее словам, когда она ночью накануне отъезда домой выходила из здания университета, протестующие помогли ей добраться до выхода из кампуса и перелезть через баррикады.

Алена говорит, что многие ее сокурсники участвовали и продолжают участвовать в протестах, и их позиция ей понятна и близка. Она считает Гонконг вторым домом и обязательно вернется в январе продолжать учебу.

Однако многие в русскоязычной среде Гонконга оказались по другую сторону конфликта и намерены вместе с полицией "бороться с хулиганами".

В некоторых русскоязычных группах даже появились призывы вступать в добровольные "отряды самообороны".

Амир: "нам рекомендуют не приходить в офис"

Амир Маликов - преподаватель русского языка в Гонконгском университете (HKU)

Он приехал в Гонконг с женой и детьми два месяца назад, когда протесты в стране были уже в самом разгаре. По его словам, он не решился бы на этот шаг, если бы не был абсолютно уверен, что иностранцам ничто не угрожает.

Амир продолжает так считать, хотя ситуация в студенческой среде и вышла из-под контроля.

"Сотрудникам HKU и других университетов ежедневно рассылают рекомендации не приходить в офис и выполнять работу из дома. Занятия и офисная работа отменены до конца этой недели. В CUHK занятия отменены совсем, в HKU и HKUST занятия переводятся в онлайн-формат", - рассказывает Амир в интервью Русской службе Би-би-си.

В распоряжении Би-би-си оказался список предметов, которые студенты HKU на внутренних соцсетевых каналах просят подвезти в кампус: от жидких гвоздей до ковриков для занятий йогой и от биноклей до болтов. Кроме того, в списках значатся сахар, мука и растительное масло, которые, по словам специалистов, кроме прямого назначения используются также в изготовлении коктейлей Молотова.

Амир рассказал, что HKU удалось избежать штурма благодаря грамотным действиям руководства вуза: "Им удалось договориться с полицией и протестующими, что полиция не зайдёт в кампус, а только расчистит блокады дорог вокруг университета, а в ответ протестующие не будут провоцировать полицию и бросать в них камни с высоты".

В целом, считает преподаватель, поводов для паники нет.

"Если специально не ходить в места, где проходят протесты, то все ок. Бывают перебои с транспортом, это да, но угрозы жизни и здоровью нет. Вот если бы я пошёл в университет вопреки предупреждениям руководства, тогда, возможно, мне бы грозила какая-то опасность", - говорит он.

Реальную угрозу чувствуют лишь китайцы из материковой части страны.

"Ходили слухи, что за ними прислали самолёты, вертолеты и массово вывезли, но я в это не верю. Скорее всего, им рекомендовали уехать, они сами оперативно это сделали. Кто-то совершенно точно уже на родине в Шанхае и в Шэньчжэне", - считает преподаватель.

Маргарита: "не одобряю такой "патриотизм"

Маргарита говорит, что осталась в Гонконге совершенно сознательно, потому что считает, что руководства вузов сеют напрасную панику.

"На кампусе последнюю неделю тишина, людей почти нет, только баррикады, но паника среди сотрудников и аспирантов достигла потолка, - говорит девушка. - На днях меня чуть ли не силой выгоняли из лаборатории, хотя опасности не было совершенно никакой".

Маргарита - аспирантка факультета молекулярной биологии Гонконгского университета (HKU), продолжать обучение удаленно она не может, а уезжать - не хочет даже после того, как несколько дней назад эвакуировали всё аспирантское общежитие.

"Воочию за протестами я наблюдала невольно, так как живу в одном из самых "горячих" районов, в который переехала, когда еще ничего не предвещало. Закрытые торговые центры, станции метро и перекрытые дороги уже не бесят, я смирилась, хотя приходится иногда добираться до университета по 2-3 часа (в допротестной жизни - максимум 40 минут", - рассказывает Маргарита.

По ее мнению, сначала протесты имели смысл, но постепенно превратились в бесцельный вандализм.

"Я совершенно не понимаю, зачем громить свою альма-матер, якобы защищая ее студентов. Именно так мне недавно объяснил происходящее студент на импровизированном кордоне в HKU. Такой "патриотизм" я в корне не одобряю", - подводит итог аспирантка.

Что происходит?

Серия протестов в защиту демократии началась в Гонконге в июне с требования отозвать из законодательного совета законопроект, который предусматривал выдачу подозреваемых в преступлениях из Гонконга в материковый Китай, где действует иная юрисдикция и система уголовного права.

Законопроект об экстрадиции обвиняемых в преступлениях в Китай многие жители Гонконга восприняли как попытку Пекина ограничить автономию региона, до 1997 года бывшего британской колонией.

Позднее протесты против закона об экстрадиции переросли в более общие антиправительственные демонстрации.